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futebol

Ronaldo pretende cortar dois terços da folha salarial do Cruzeiro em 2022

O novo dono da Raposa quer viabilizar o projeto de SAF no clube com redução drástica nas contas, fazendo um "choque de gestão"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 23:10

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 23:10

Quem estava esperando um grande volume de investimentos de curto no prazo no Cruzeiro, depois que Ronaldo Fenômeno comprou a SAF(Sociedade Anônima do Futebol), terá de esperar um pouco mais, pois o grupo comandado pelo ex-jogador pretende ter “pés no chão” e ações com “remédios amargos” para por as contas do clube em dia. Entre as ações pensadas de imediato é estabelecer uma nova política salarial no clube para a sustentabilidade e eficiência do projeto de clube empresa. A equipe do Fenômeno está fazendo uma varredura em tudo que há de passivo e indicar soluções para a Raposa se reerguer financeiramente. Ronaldo quer cortar dois terços da folha salarial do futebol. A informação inicial foi veiculada pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, dos canais Disney, e confirmada pelo LANCE. O grupo de trabalho da nova gestão do Cruzeiro quer adequar os novos vínculos à nova estrutura do clube, na SAF. Atualmente, a folha de pagamento do futebol profissional está na casa de R$ 2,6 milhões. Ronaldo quer que o valor chegue perto de R$1 milhão mensais para o futebol ser sustentável. A missão é pesada, pois o elenco está grande e o clube fez nove contratações até o momento, que devem ter os acordos negociados para se adequar à SAF da Raposa. Chegaram o goleiro Jailson, os zagueiros Maicon Roque e Sidnei, o lateral Pará, os volantes Filipe Machado e Pedro Castro, os meias João Paulo e Fernando Neto, além do atacante Edu. O novo dono do clube azul, prevê um aporte inicial de R$ 80 milhões em 2022, com este valor podendo chegar a R$ 100 milhões. É preciso lembrar que o clube está em situação calamitosa, pois para sobreviver nos últimos anos precisou adiantar muitas de suas receitas das mais diversas fontes, como patrocínio e cotas de TV. Comunicação direta com o torcedor e parceiros Ronaldo e seu grupo assumem o Cruzeiro com mais participação no dia a dia a partir do dia 2 de janeiro, quando o clube completa 101 anos. A ideia é fazer balanços semanais das ações que estão sendo feitas no clube, aumentando a transparência para os torcedores e parceiros.
Crédito: OFenômenojáestámostrandocomoserásuagestãoparasolucionaracrisefinanceiradoCruzeiro-(Divulgação

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