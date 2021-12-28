Ronaldo pretende cortar dois terços da folha salarial do Cruzeiro em 2022

Quem estava esperando um grande volume de investimentos de curto no prazo no Cruzeiro, depois que Ronaldo Fenômeno comprou a SAF(Sociedade Anônima do Futebol), terá de esperar um pouco mais, pois o grupo comandado pelo ex-jogador pretende ter “pés no chão” e ações com “remédios amargos” para por as contas do clube em dia. Entre as ações pensadas de imediato é estabelecer uma nova política salarial no clube para a sustentabilidade e eficiência do projeto de clube empresa. A equipe do Fenômeno está fazendo uma varredura em tudo que há de passivo e indicar soluções para a Raposa se reerguer financeiramente. Ronaldo quer cortar dois terços da folha salarial do futebol. A informação inicial foi veiculada pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, dos canais Disney, e confirmada pelo LANCE. O grupo de trabalho da nova gestão do Cruzeiro quer adequar os novos vínculos à nova estrutura do clube, na SAF. Atualmente, a folha de pagamento do futebol profissional está na casa de R$ 2,6 milhões. Ronaldo quer que o valor chegue perto de R$1 milhão mensais para o futebol ser sustentável. A missão é pesada, pois o elenco está grande e o clube fez nove contratações até o momento, que devem ter os acordos negociados para se adequar à SAF da Raposa. Chegaram o goleiro Jailson, os zagueiros Maicon Roque e Sidnei, o lateral Pará, os volantes Filipe Machado e Pedro Castro, os meias João Paulo e Fernando Neto, além do atacante Edu. O novo dono do clube azul, prevê um aporte inicial de R$ 80 milhões em 2022, com este valor podendo chegar a R$ 100 milhões. É preciso lembrar que o clube está em situação calamitosa, pois para sobreviver nos últimos anos precisou adiantar muitas de suas receitas das mais diversas fontes, como patrocínio e cotas de TV. Comunicação direta com o torcedor e parceiros Ronaldo e seu grupo assumem o Cruzeiro com mais participação no dia a dia a partir do dia 2 de janeiro, quando o clube completa 101 anos. A ideia é fazer balanços semanais das ações que estão sendo feitas no clube, aumentando a transparência para os torcedores e parceiros.