Ronaldo Giovanelli celebra acordo de naming rights: 'Em hora espetacular'

Crédito: Casa do Timão virou Neo Química Arena (Imagem: Divulgação/Corinthians

Os especialistas ouvidos pela Betfair.net acreditam que Corinthians poderá ter um time competitivo para voltar a sonhar com a conquista da Libertadores nas próximas temporadas, após acordo de venda dos naming rights do estádio. No dia 1º de setembro, data do aniversário de 110 anos, o clube anunciou a Neo Química como dona do nome da arena, localizada na zona leste de São Paulo.O acordo milionário de 20 anos é visto como divisor de águas na montagem do elenco, já que o Corinthians sofreu desmanches seguidos e a reposição não foi à altura do time, que foi campeão invicto da competição sul-americana em 2012, ao bater o Boca Juniors (ARG) na decisão.

- Com certeza tudo isso pode mudar na vida do Corinthians, pois com os encargos e agora entrando essa grana, o clube vai poder bancar direitinho os funcionários, colocar tudo em dia onde foi criticado - disse Ronaldo Soares Giovanelli, ídolo do Corinthians e comentarista esportivo.O goleiro com 602 jogos pelo Corinthians espera que a Neo Química ajude a trazer bons nomes para o futebol.

- A empresa veio também para fazer uma parceria forte com contratações ano que vem, acho que é isso que todo torcedor está esperando. Também sobrar dinheiro é o que vale para poder pagar as contas. Então essa parceria da Neo Química veio em uma hora espetacular, ainda mais em pandemia. Eu penso assim - completou Ronaldo, que fez a apresentação do naming rights ao lado do ator Dan Stulbach.

E falando em Libertadores, o Corinthians não teve sorte nos últimos anos, com quatro eliminações nas oitavas-de-final - Boca Juniors em 2013, Guaraní do Paraguai em 2015, Nacional do Uruguai em 2016 e Colo-Colo em 2018. Em 2020, a equipe ficou na pré-Libertadores ao ser derrotada pelo gol qualificado diante do Guaraní do Paraguai.

- O Corinthians nos últimos anos tem enfrentado dificuldade até em competições nacionais, então fica difícil projetar com otimismo uma participação na Libertadores, como visto na rápida passagem do time pela atual edição do torneio. Acho que primeiro é acertar casinha pensando em Brasileirão pra aí sim, no futuro, formar um bom elenco com potencial de título sul-americano. O acerto do naming rights sem dúvida ajuda, mas trará retorno ao futebol corintiano só quando o estádio for pago, então não pode ser tratado como solução a curto prazo, contou Lucas Faraldo, do Meu Timão.

Já o embaixador da Betfair.net Chico Garcia, o primeiro passo com os naming rights é tornar o clube sustentável, com maior capacidade de arrecadação e melhorar a saúde financeira.

- Pela marca que tem o Corinthians, obviamente os investimentos serão feitos para montar equipes competitivas em busca de mais uma Libertadores. Haverá um direcionamento melhor dos recursos e o futebol será o mais beneficiado.