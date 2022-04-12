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futebol

Ronaldo Fenômeno diz que Benzema merece a Bola de Ouro

Atacante francês vem se destacando pelo Real Madrid na temporada e é o vice-artilheiro da Champions League, com 11 gols
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Publicado em 12 de Abril de 2022 às 13:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 13:57
Ronaldo Fenômeno já tem seu favorito para ganhar a Bola de Ouro! Em entrevista à Sky Sports', o ex-jogador, que já foi premiado como melhor jogador do mundo em três oportunidades pela Fifa e duas pela France Football, destacou que Benzema merece o título pela temporada com o Real Madrid.> Real Madrid x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
- Benzema merece a Bola de Ouro. Já digo isso há anos e já fui criticado por isso, mas ele merece, é um grande atacante - declarou Ronaldo.
Benzema é o principal jogador do Real Madrid na temporada. O centroavante já soma 37 gols e 13 assistências em 37 partidas pelo clube. Os merengues estão nas quartas de final da Champions League e são os favoritos para conquistar a La Liga.
Na Champions League, Benzema ganhou destaque na eliminação do Paris Saint-Germain, em que marcou um hat-trick e reverteu a vantagem no placar a favor do Real Madrid. Além disso, anotou mais três gols novamente em um mesmo jogo, dessa vez contra o Chelsea pelo duelo de ida das quartas de final.
Crédito: Benzemaéovice-artilheirodaChampionsLeague,com11gols(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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