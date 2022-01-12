Ronaldo fala em jogo de despedida para homenagear o goleiro Fábio, mas decarta volta ao Cruzeiro

Em conversas com cruzeirenses do programa sócio-torcedor do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, dono da versão empresa da Raposa, revelou que o clube está aberto para que o goleiro Fábio tenha uma celebração de despedida. O jogador não teve o contrato renovado depois de 17 anos no time celeste, gerando contrariedade na torcida. Todavia, o novo dono da SAF do Cruzeiro, aceita uma festa para Fábio, mas descartou um retorno dele ao elenco.

Com 976 jogos pela Raposa, sendo o atleta com mais jogos na história do clube , não estará no elenco de 2022, encerrando assim, sua rica trajetória no time azul. Ronaldo voltou a explicar a saída de Fábio, alegando que o clube fez o possível para a sua manutenção e que não poderia se comprometer as finanças do clube, já que o goleiro queria um contrato de um ano, enquanto a Raposa ofereceu um vínculo até o fim do Campeonato Mineiro.