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Ronaldo fala em jogo de despedida para homenagear o goleiro Fábio, mas decarta volta ao Cruzeiro

O novo gestor da Raposa abriu as portas para celebrar a carreira do jogador, mas não para um retorno ao elenco estrelado em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 19:43

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 19:43

Em conversas com cruzeirenses do programa sócio-torcedor do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, dono da versão empresa da Raposa, revelou que o clube está aberto para que o goleiro Fábio tenha uma celebração de despedida. O jogador não teve o contrato renovado depois de 17 anos no time celeste, gerando contrariedade na torcida. Todavia, o novo dono da SAF do Cruzeiro, aceita uma festa para Fábio, mas descartou um retorno dele ao elenco.
Com 976 jogos pela Raposa, sendo o atleta com mais jogos na história do clube , não estará no elenco de 2022, encerrando assim, sua rica trajetória no time azul. Ronaldo voltou a explicar a saída de Fábio, alegando que o clube fez o possível para a sua manutenção e que não poderia se comprometer as finanças do clube, já que o goleiro queria um contrato de um ano, enquanto a Raposa ofereceu um vínculo até o fim do Campeonato Mineiro.
Fábio recebia cerca de R$ 350 mil por mês e ainda tem valores a receber, oriundos das antigas administrações do Cruzeiro.
Crédito: OtorcedordaRaposapoderáterachancedesedespedirdoídolo,masnãodeverátê-lodevoltaaotimeazul-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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