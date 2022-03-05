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Ronaldo fala da venda de Thiago, 'novela' Maicon e vazamento da nova camisa do Cruzeiro

O Fenômeno, dono da SAF cruzeirense, comentou sobre os principais assuntos que foram notícia na Raposa esta semana...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 12:50

Publicado em 05 de Março de 2022 às 12:50

Atlético-MG e Cruzeiro fazem neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, o maior duelo de Minas Gerais. As duas equipes estão empatadas no número de pontos, 19 cada, mas o alvinegro leva vantagem no saldo de gols e lidera a competição.
E, o confronto terá a presença de Ronaldo, que veio da Espanha para acompanhar se perto a Raposa no primeiro clássico desde que assumiu a SAF do clube.
O Fenômeno comentou sobre assuntos que tomaram conta do noticiário celeste, como a venda do atacante Thiago para o Ludogorets, da Bulgária, a “novela” Maicon, que está perto de sair do Cruzeiro e ainda o vazamento das imagens da nova camisa cruzeirense.
Para Ronaldo, houve erro da Adidas, fornecedora do Cruzeiro, que acabou esvaziando o lançamento do novo uniforme. O Fenômeno também ficou contrariado com os valores da venda de Thiago, afirmando ser longe do “ideal”. Confira os vídeos o que disse o gestor cruzeirense. Ronaldo volta a vestir a camisa 9 da Raposa e cita erro da Adidas no vazamento do novo uniforme-(Divulgação/Cruzeiro)

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