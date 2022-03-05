Ronaldo fala da venda de Thiago, 'novela' Maicon e vazamento da nova camisa do Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro fazem neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, o maior duelo de Minas Gerais. As duas equipes estão empatadas no número de pontos, 19 cada, mas o alvinegro leva vantagem no saldo de gols e lidera a competição.

E, o confronto terá a presença de Ronaldo, que veio da Espanha para acompanhar se perto a Raposa no primeiro clássico desde que assumiu a SAF do clube.

O Fenômeno comentou sobre assuntos que tomaram conta do noticiário celeste, como a venda do atacante Thiago para o Ludogorets, da Bulgária, a “novela” Maicon, que está perto de sair do Cruzeiro e ainda o vazamento das imagens da nova camisa cruzeirense.