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Ronaldo diz que não irá desistir do Cruzeiro e reforça que decisão sobre a SAF será dos conselheiros

Atual gestor da Raposa segue em debates acalorados com membros do Conselho Deliberativo do clube sobre a venda da SAF cruzeirense...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 20:52

Publicado em 21 de Março de 2022 às 20:52

Ronaldo voltou a falar da disputa verbal que trava nos últimos dias com membros do Conselho do Cruzeiro sobre a venda da SAF do clube. O atual gestor do futebol disse que não irá desistir do clube, mas ressaltou que a decisão final de mudar os termos do contrato para que o negócio saia do papel é dos conselheiros. Eles têm até o dia 18 de abril para decidir se aceitam ou não as condições do Fenômeno. O ponto mais polêmico é que Ronaldo deseja colocar na SAF as Tocas da Raposa I e II, que são os CTs do clube. A opção não é bem vista por parte do Conselho. O ex-jogador também falou sobre o campo e bola da equipe, além de projetar a fase final do Campeonato Mineiro. Confira nos vídeos. Ronaldo segue em disputa verbal com o Conselho do Cruzeiro sobre a SAF do clube (Divulgação/Cruzeiro)

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