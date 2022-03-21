Ronaldo diz que não irá desistir do Cruzeiro e reforça que decisão sobre a SAF será dos conselheiros

Ronaldo voltou a falar da disputa verbal que trava nos últimos dias com membros do Conselho do Cruzeiro sobre a venda da SAF do clube. O atual gestor do futebol disse que não irá desistir do clube, mas ressaltou que a decisão final de mudar os termos do contrato para que o negócio saia do papel é dos conselheiros. Eles têm até o dia 18 de abril para decidir se aceitam ou não as condições do Fenômeno. O ponto mais polêmico é que Ronaldo deseja colocar na SAF as Tocas da Raposa I e II, que são os CTs do clube. A opção não é bem vista por parte do Conselho. O ex-jogador também falou sobre o campo e bola da equipe, além de projetar a fase final do Campeonato Mineiro. Confira nos vídeos. Ronaldo segue em disputa verbal com o Conselho do Cruzeiro sobre a SAF do clube (Divulgação/Cruzeiro)