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Ronaldo celebra ida à final do Mineiro do Cruzeiro, mesmo sem ter o futuro garantido no clube

O atual gestor da Raposa comemorou a passagem de fase da Raposa, que está na decisçao do Estadual depois de dois anos de ausência...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 13:23
O Cruzeiro superou o Athletic e está na final do Campeonato Mineiro depois de dois anos de ausência na decisão. O atual gestor do clube, Ronaldo, celebrou a passagem de fase com o time em comentário nas redes sociais.
-Estamos na final! Parabéns toda a equipe pela entrega e raça. Vamos por muito mais ainda!-postou.
Ronaldo ainda não sabe se seguirá no comando do clube, pois depende de aprovação do Conselho Deliberativo para sacramentar a compra de 90% das ações da SAF do clube. O prazo se encerra no dia 18 de abril. O bom desempenho em campo e uma boa perspectiva na Série B, tem dado ao Fenômeno respaldo com o torcedor, que vê nele uma chance da Raposa se erguer depois de anos de más gestões.
O ex-jogador e empresário chegará a BH ainda esta semana para acompanhar a final do Campeonato Mineiro, contra Caldense ou Atlético-MG, no Mineirão. Ele também estará na reunião de votação que definirá o futuro dele com o Cruzeiro, no dia 4 de abril.
A final do Mineiro será em jogo único, sem vantagem para nenhum time. Empate no tempo normal de jogo levará a decisão para as penalidades. Se a decisão for contra o Atlético-MG, a tendência é de Mineirão com 50% de carga de ingressos para cada torcida, o que não ocorre desde 2017.
Crédito: ARaposasuperouoAthleticemdoisjogospelassemifinaisdoCampeonatoMineiro2022-(Foto:StaffImages/Cruzeiro

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