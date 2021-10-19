Ronaldinho Gaúcho é pivô de mais uma tensão entre PSG e Barcelona

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Ronaldinho Gaúcho é pivo de mais uma polêmica envolvendo Barcelona e Paris Saint-Germain, segundo o "Sport". O atleta aceitou o convite para assistir o jogo do clube francês contra o RB Leipzig pela Champions League como convidado especial apesar de ser embaixador da equipe blaugrana.O astro, que atuou com a camisa dos dois times no passado, também criou uma tensão ao parabenizar Lionel Messi por conta da transferência para Paris e por dizer a Sergio Ramos que "sentia o cheiro da Champions" com o PSG devido as grandes contratações da equipe de Mauricio Pochettino no último mercado.

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A relação entre os dois clubes não é boa, principalmente após a saída de Neymar do Barcelona para a França em 2017. Mais tarde, o atacante sonhou com um retorno à Catalunha, o que gerou muito atrito entre as entidades nos bastidores.