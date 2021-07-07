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Ronald sofre torção no tornozelo e sai de campo carregado em derrota do Botafogo no Brasileiro

Atacante, que entrou no segundo tempo na partida contra o CRB, ficou menos de 5 minutos no gramado após ficar com o pé preso no gramado e será reavaliado...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 00:08

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 00:08

Crédito: Reprodução/Premiere
Além da derrota para o CRB, o Botafogo pode retornar ao Rio de Janeiro com mais uma dor de cabeça na bagagem. Ronald saiu de campo carregado pelos companheiros após o revés por 2 a 1 para o Galo nesta terça-feira, no Estádio Rei Pelé, pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Veja a tabela da Série B
Ronald, que havia entrado no segundo tempo, sofreu uma lesão no primeiro lance que teve em campo. O camisa 31 ficou quatro minutos no gramado e teve que ser substituído, dando lugar a Marcinho.
O atacante levou a pior em uma dividida com um defensor do CRB. Após uma tentativa de drible no lado direito, o camisa 31 ficou com a perna presa no gramado e não aguentou, pedindo para ser substituído.
Com a demora para a entrada de uma maca, Ronald saiu carregado de campo. Primeiro, com a ajuda de jogadores do CRB. Depois, Lucas Mezenga e Matheus Frizzo, que estavam no banco do Alvinegro, o levaram para ser tratado no canto do gramado.
O atacante sofreu uma torção no tornozelo direito e será reavaliado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, na reapresentação do Botafogo. Ainda não há um diagnóstico concreto.

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