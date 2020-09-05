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futebol

Ronald Koeman quer levar Wijnaldum para o Barcelona, diz site

Meia de 29 anos do Liverpool é um dos principais alvos do Barça para a próxima temporada, especialmente após saída de Rakitic...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 09:46

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 09:46
Crédito: AFP
O técnico Ronald Koeman está interessado em levar o meia Georginio Wijnaldum, do Liverpool, para o Barcelona. De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o holandês é um dos principais alvos de transferência do clube catalão nesta janela.A publicação afirma que a negociação ainda não está em seu "ponto mais quente", mas classifica Wijnaldum como uma peça fundamental para a ideia de jogo de Koeman no meio-campo, especialmente após a saída de Rakitic para o Sevilla e a provável transferência de Vidal.
Aos 29 anos de idade, Wijnaldum tem contrato com o Liverpool até 30 de junho de 2021 e poderia ser abordado para um pré-contrato em janeiro. Foram 47 jogos na última temporada, com seis gols. Wijnaldum foi um dos destaques da grande vitória do Liverpool por 4x0 contra o Barcelona, na Liga dos Campeões de 2018/19, com dois gols anotados.
Caso seja contratado pelo Barça, o meia pode ter a companhia de outro jogador holandês: Memphis Depay, que já teria acertado com o clube catalão, de acordo com o diário "As".

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