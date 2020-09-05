Ronald Koeman quer levar Wijnaldum para o Barcelona, diz site

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O técnico Ronald Koeman está interessado em levar o meia Georginio Wijnaldum, do Liverpool, para o Barcelona. De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o holandês é um dos principais alvos de transferência do clube catalão nesta janela.A publicação afirma que a negociação ainda não está em seu "ponto mais quente", mas classifica Wijnaldum como uma peça fundamental para a ideia de jogo de Koeman no meio-campo, especialmente após a saída de Rakitic para o Sevilla e a provável transferência de Vidal.

Aos 29 anos de idade, Wijnaldum tem contrato com o Liverpool até 30 de junho de 2021 e poderia ser abordado para um pré-contrato em janeiro. Foram 47 jogos na última temporada, com seis gols. Wijnaldum foi um dos destaques da grande vitória do Liverpool por 4x0 contra o Barcelona, na Liga dos Campeões de 2018/19, com dois gols anotados.