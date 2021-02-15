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Ronald Koeman mostra otimismo antes de duelo com o PSG: 'Estamos confiantes em vencer'

Técnico do Barcelona confia em resultado positivo no jogo de ida do torneio continental, e fala sobre lesão de Neymar, que não jogará: 'Os árbitros devem proteger os jogadores'...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 14:46

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 14:46

Crédito: Miguel Ruiz/Barcelona
O Barcelona quer reconquistar a Europa depois de seis anos. E nesta terça-feira, o clube catalão dá o primeiro passo nas oitavas de final da Champions League contra o PSG, em casa. E antes do duelo contra os franceses, o técnico Ronald Koeman demonstrou otimismo.
+ Veja a tabela da Champions League- Acredito na minha equipe e nos meus jogadores. Temos certeza de nossa melhora no jogo e nos resultados. Mas a eliminatória está equilibrada. Pela história e pela trajetória. Estamos confiantes em vencer uma equipe forte - disse o holandês em entrevista coletiva.
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!
O Barcelona terá uma preocupação a menos para o confronto. Principal nome do PSG, o brasileiro Neymar não entra em campo por conta de uma lesão. Para Koeman, nomes como o brasileiro precisam ser protegidos em campo para não sofrerem tantas lesões.
- Temos que proteger jogadores como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo porque eles nos divertem. Os árbitros devem protegê-los, mas também há contato neste esporte. Os melhores jogos são com os melhores em campo. Não se sabe como eles (PSG) vão jogar sem ele. Nós dois temos baixas importantes. Espero que em duas semanas todos possam estar - disse.

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