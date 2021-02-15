Ronald Koeman mostra otimismo antes de duelo com o PSG: 'Estamos confiantes em vencer'

Crédito: Miguel Ruiz/Barcelona

O Barcelona quer reconquistar a Europa depois de seis anos. E nesta terça-feira, o clube catalão dá o primeiro passo nas oitavas de final da Champions League contra o PSG, em casa. E antes do duelo contra os franceses, o técnico Ronald Koeman demonstrou otimismo.

+ Veja a tabela da Champions League- Acredito na minha equipe e nos meus jogadores. Temos certeza de nossa melhora no jogo e nos resultados. Mas a eliminatória está equilibrada. Pela história e pela trajetória. Estamos confiantes em vencer uma equipe forte - disse o holandês em entrevista coletiva.

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O Barcelona terá uma preocupação a menos para o confronto. Principal nome do PSG, o brasileiro Neymar não entra em campo por conta de uma lesão. Para Koeman, nomes como o brasileiro precisam ser protegidos em campo para não sofrerem tantas lesões.