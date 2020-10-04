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Ronald Koeman elogia duelo entre Barcelona e Sevilla: 'Resultado justo'

Técnico lembrou também sobre cansaço da equipe, que fez três jogos em uma semana...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 18:58

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:58

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O técnico Ronald Koeman elogiou a postura de sua equipe no jogo contra o Sevilla, mas também fez questão de enaltecer o adversário. Para o holandês, o resultado de 1 a 1 no Camp Nou foi justo.- Foi um jogo muito disputado, disputado por duas grandes equipas. No final, penso que poderíamos ter ganho, mas o empate parece ter sido um resultado justo - disse Koeman.
O treinador, no entanto, fez questão de lembrar sobre o calendário apertado e disse que os jogos em sequência atrapalharam o rendimento de sua equipe. Foi o terceiro jogo do Barcelona no espaço de uma semana.
- A nossa precisão de passes não foi boa hoje. Mas é também o nosso terceiro jogo em uma semana e notamos cansaço contra uma equipa muito exigente fisicamente - finalizou.

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