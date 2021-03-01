Ronald é apresentado pelo Botafogo: 'Nunca vai faltar raça e vou sempre honrar a camisa'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O dia inaugural da temporada 2021 começou com novidades para o Botafogo. O clube de General Severiano apresentou, nesta segunda-feira, na sala de imprensa do Estádio Nilton Santos, o atacante Ronald, primeiro reforço do time para o ano.

Ronald estava confirmado como novo jogador do Botafogo há algumas semanas. Desejo antigo da diretoria, o atacante se destacou pelo xará de Ribeirão Preto na última Série B. Já regularizado, o jogador pode estrear com a camisa do Alvinegro na próxima quarta-feira, diante do Boavista, às 18h, na primeira rodada do Campeonato Carioca.

- Estamos trabalhando bastante a parte ofensiva e finalizações, para que possamos chegar no jogo e fazer gols. Espero sempre jogar bem. Nunca vai faltar raça e vou sempre honrar a camisa do Botafogo. Atacante de ponta geralmente são os que quebram as linhas para chegar na frente. Então espero ter sucesso nisso, conseguir quebrar as linhas, ajudar meus companheiros e marcar gols - afirmou o atleta.Ronald chega com a premissa de tentar ajudar uma posição que causou dor de cabeça para o Glorioso na última temporada: a ponta. O atacante afirma que as suas características condizem com isto.

- Fiquei muito feliz quando o Botafogo me procurou, pela história linda no futebol. Fiquei muito feliz e motivado com esse novo desafio. Minhas características são bastante velocidade, drible e finalização - analisou.