Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ronald é apresentado pelo Botafogo: 'Nunca vai faltar raça e vou sempre honrar a camisa'
futebol

Ronald é apresentado pelo Botafogo: 'Nunca vai faltar raça e vou sempre honrar a camisa'

Já regularizado para jogar pelo Alvinegro e entrar em campo no Campeonato Carioca, atacante afirma que suas características são o drible e a velocidade...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:50
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O dia inaugural da temporada 2021 começou com novidades para o Botafogo. O clube de General Severiano apresentou, nesta segunda-feira, na sala de imprensa do Estádio Nilton Santos, o atacante Ronald, primeiro reforço do time para o ano.
Ronald estava confirmado como novo jogador do Botafogo há algumas semanas. Desejo antigo da diretoria, o atacante se destacou pelo xará de Ribeirão Preto na última Série B. Já regularizado, o jogador pode estrear com a camisa do Alvinegro na próxima quarta-feira, diante do Boavista, às 18h, na primeira rodada do Campeonato Carioca.
- Estamos trabalhando bastante a parte ofensiva e finalizações, para que possamos chegar no jogo e fazer gols. Espero sempre jogar bem. Nunca vai faltar raça e vou sempre honrar a camisa do Botafogo. Atacante de ponta geralmente são os que quebram as linhas para chegar na frente. Então espero ter sucesso nisso, conseguir quebrar as linhas, ajudar meus companheiros e marcar gols - afirmou o atleta.Ronald chega com a premissa de tentar ajudar uma posição que causou dor de cabeça para o Glorioso na última temporada: a ponta. O atacante afirma que as suas características condizem com isto.
- Fiquei muito feliz quando o Botafogo me procurou, pela história linda no futebol. Fiquei muito feliz e motivado com esse novo desafio. Minhas características são bastante velocidade, drible e finalização - analisou.
Com um contrato assinado por duas temporadas e meia, Ronald está apto e regularizado para jogar pelo Botafogo. Tudo vai depender da avaliação do treinador Marcelo Chamusca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados