Ronald comenta início do Botafogo na Série B, confiança da equipe e projeta próximo jogo: “Briga direta pelo G4”

O atacante Ronald, do Botafogo, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. O jogador foi quem mais fez dribles na primeira rodada da Série B do Brasileirão, totalizando seis. Mais do que característica individual, ele afirma que essa é uma missão passada pelo técnico Marcelo Chamusca. Também aproveitou para comentar sobre o entrosamento da equipe.– Meus companheiros têm me passado confiança, pedem para o pessoal ali da frente arriscar e ir para cima. Estamos trabalhando bastante a parte ofensiva durante a semana, tem sido a nossa dificuldade. Estamos trabalhando para melhorar – disse.