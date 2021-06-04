Ronald comenta início do Botafogo na Série B, confiança da equipe e projeta próximo jogo: “Briga direta pelo G4”

O atacante Ronald, do Botafogo, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. O jogador foi quem mais fez dribles na primeira rodada da Série B do Brasileirão, totalizando seis. Mais do que característica individual, ele afirma que essa é uma missão passada pelo técnico Marcelo Chamusca. Também aproveitou para comentar sobre o entrosamento da equipe.– Meus companheiros têm me passado confiança, pedem para o pessoal ali da frente arriscar e ir para cima. Estamos trabalhando bastante a parte ofensiva durante a semana, tem sido a nossa dificuldade. Estamos trabalhando para melhorar – disse.
> Veja a tabela da Sul-AmericanaAlém de comentar o trabalho que vem sendo feito, projetou o confronto de amanhã contra o Coritiba, válido pela segunda rodada do Brasileirão.
– São duas equipes que caíram, então é uma briga direta pelo G4. A gente está preparado para jogar como se fosse uma final, e vamos buscar esses três pontos dentro de casa.
A partida contra o time paraense será amanhã, às 21h, no Estádio Nilton Santos.