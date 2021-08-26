Rômulo pede explicações às autoridades sobre nova proibição de público: 'é um benefício para o povo'

O Cruzeiro quer manter seu torcedor por perto nos jogos da Série B. Apesar de nova proibição da Prefeitura de BH, que vetou a presença se público nos estádios, o clube mineiro tenta reverter a situação e pode jogar até em Sete Lagoas, a 70 km da capital mineira. E um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Rômulo, pediu explicações às autoridades os motivos para que os cruzeirenses não possam ir aos jogos. Para o meia/lateral, os jogos são um benefício para a população. Rômulo aproveitou sua entrevista para manifestar o desejo de atuar no meio de campo. Ele tem sido improvisado na lateral-direita com as ausências de Norberto e Cáceres. Por fim, além de se alinhar com o clube na campanha para manter a presença de públicos nos estádios,o jogador também manteve o discurso de acesso à Série A em dia, mostrando otimismo com o retorno à primeira divisão nacional. Confira nos vídeos as falas do atleta cruzeirense. O jogador do Cruzeiro também manifestou o desejo de seguir jogando no meio de campo, ao invés de voltar à lateral-direita-(Bruno Haddad/Cruzeiro)