Rômulo lamenta saída de Mozart e garante apoio a Luxemburgo: 'Vamos dar o máximo à nova comissão'

O volante Rômulo, experiente fez um discurso de boas vindas para Vanderlei Luxemburgo, se colocou à disposição do treinador para jogar como lateral-direito, já que a posição está com problemas por lesões de Cáceres e jogos irregulares de Norberto. Rômulo afirmou também que o grupo de atletas irá se dedicar de forma intensa à nova comissão técnica, que já trabalhou na Toca da Raposa, sem Luxa, que assume o time oficialmente nesta quinta-feira, 5 de agosto. Confira nos vídeos o que o atleta da Raposa comentou. Rômulo se colocou à disposição da comissão técnica para atuar na lateral-direita do Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)