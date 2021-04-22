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Rômulo diz que Cruzeiro tem obrigação de vencer o Patrocinense para não ficar de fora das semifinais do Campeonato Mineiro

O volante da Raposa destacou a importância do duelo para o time celeste...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 18:00
A derrota para o Pouso Alegre por 1 a 0 na rodada passada do Mineiro, deixou o Cruzeiro em uma situação de pressão. Precisa vencer o Patrocinense no próximo domingo, 25 de abril, no Mineirão, pela 11ª rodada e última da fase de classificação, para chegar às semifinais do campeonato. Com 17 pontos, um triunfo simples garante o time azul nos mata-mata. Até um empate, mas aí dependeria de uma combinação de resultados para seguir na competição. O volante Rômulo comentou que é obrigação da Raposa vencer a partida, evitando um segundo ano do Cruzeiro fora dos mata-mata do Mineiro. Confira o que o jogador disse sobre a situação celeste na competição. Rômulo ressaltou a obrigação do Cruzeiro em vencer o Patrocinense para seguir no Estadual-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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