Rômulo diz que Cruzeiro tem obrigação de vencer o Patrocinense para não ficar de fora das semifinais do Campeonato Mineiro

A derrota para o Pouso Alegre por 1 a 0 na rodada passada do Mineiro, deixou o Cruzeiro em uma situação de pressão. Precisa vencer o Patrocinense no próximo domingo, 25 de abril, no Mineirão, pela 11ª rodada e última da fase de classificação, para chegar às semifinais do campeonato. Com 17 pontos, um triunfo simples garante o time azul nos mata-mata. Até um empate, mas aí dependeria de uma combinação de resultados para seguir na competição. O volante Rômulo comentou que é obrigação da Raposa vencer a partida, evitando um segundo ano do Cruzeiro fora dos mata-mata do Mineiro. Confira o que o jogador disse sobre a situação celeste na competição. Rômulo ressaltou a obrigação do Cruzeiro em vencer o Patrocinense para seguir no Estadual-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)