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Rômulo celebra sequência com poucos gols sofridos, mas reconhece: 'Precisamos vencer para ir ao G4

O volante do Cruzeiro também ficou satisfeito com a ida do time para o Independência depois de dois jogos na Arena do Jacaré...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 18:42
A defesa do Cruzeiro tem sido sólida nos últimos jogos do time na Série B. Nas cinco últimas partidas da Raposa, o setor levou apenas três gols. O problema está no ataque, que marcou quatro vezes, gerando apenas uma vitória e quatro empates. O time segue invicto com Luxemburgo (10 jogos no comando), mas o grande número de jogos empatados deixam a equipe mineira cada vez mais longe do G4 do campeonato. É mudar esse cenário e iniciar uma sonhada arrancada que espera o volante Rômulo. Para ele é importante a defesa ficar bem, mas sem vitórias, pouco vai adiantar para pensar no acesso. A Raposa precisa vencer 10 dos 13 jogos restantes para ter alguma chance de jogar a elite em 2022. O duelo do domingo, 26 de setembro, contra o CSA, será no Independência e Rômulo crê que a mudança para o Horto vai ajudar na parte técnica, já que na Arena do Jacaré, onde o time encarou Operário-PR e Ponte Preta, o gramado acabava prejudicando a equipe, apesar da boa aura no estádio, com a presença do torcedor. Confira nos vídeos o que disse o jogador cruzeirense. Rômulo espera que a mudança da Arena do Jacaré para o Independência seja benéfica ao time-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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