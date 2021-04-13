Romildo sobre vacinas da Conmebol: 'O futebol não pode ser priorizado'

Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS

Nesta terça-feira, a Conmebol anunciou que recebeu doação de 50 mil doses da Coronavac para vacinar os profissionais do futebol.

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Apesar da atitude da entidade, que vai iniciar o processo de imunização da classe, o presidente Romildo Bolzan não vê com tantos bons olhos a situação.