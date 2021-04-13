Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Romildo sobre vacinas da Conmebol: 'O futebol não pode ser priorizado'

Mandatário do Tricolor não viu com bons olhos a doação do governo uruguaio à Conmebol...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 19:06
Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS
Nesta terça-feira, a Conmebol anunciou que recebeu doação de 50 mil doses da Coronavac para vacinar os profissionais do futebol.
+ Veja 30 astros que jogaram por times do Nordeste e você não lembra
Apesar da atitude da entidade, que vai iniciar o processo de imunização da classe, o presidente Romildo Bolzan não vê com tantos bons olhos a situação.
'O futebol, mesmo com todos os ajustes, não pode ser priorizado em relação a diversas categorias que hoje são muito mais importantes e necessárias para o retorno à normalidade', afirmou na coletiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados