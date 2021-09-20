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futebol

Romário é eleito o melhor lateral-esquerdo da rodada na Série B

Jogador com direitos ligados ao Santos está desde a última temporada no Coxa...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 13:54

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 13:54
Crédito: Jogador é formado na base do Audax (Divulgação/Assessoria de Imprensa
O lateral-esquerdo Romário foi eleito o melhor de sua posição naSeleção da 24ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A votação é feita pelo perfil oficial do Brasileirão na rede social e os torcedores decidem o vencedor.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, seu ex-clube, o defensor atuou durante os 90 minutos, ganhou 11 das 12 divididas disputadas e sofreu quatro faltas nototal. Ele ainda fez dois desarmes, uma interceptação e dois cortes.
O camisa 37 foi jogador do Vila Nova em 2019, atuando por 19 jogos e somando uma assistência. Na atual temporada, Romário venceu 13 das 23 partidas realizadas em 2020/21 entre Série B, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense.
Especialista na conquista de acessos para a primeira divisão, o lateral querchegar ao feito pela quarta vez, agora no Coxa, já que o Verdão do Alto da Glória ocupa a liderança da competição. Tendo, como próximo desafio, visitar em Salvador o Vitória às 19h (de Brasília) da próxima quarta-feira (22).

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