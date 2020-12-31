Romarinho relembra jogo contra o Boca e diz: 'Espero voltar em breve'

Crédito: Eduardo Viana

O torcedor do Corinthians pode começar o ano esperançoso. Isso porque Romarinho, jogador com passagem marcante pelo Timão entre 2012 e 2014, manifestou seu desejo de retornar ao clube do Parque São Jorge.

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Em vídeo divulgado pela Corinthians TV na última quinta-feira (30), o atleta disse que deseja voltar em algum momento para o Alvinegro.

VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃO- Eu espero voltar em breve para minha casa. Timão! Voltar e ganhar mais uma Libertadores. - disse o atleta.

Ainda, o ex-camisa 31 relembrou do sentimento de marcar o gol de empate para o Corinthians contra o Boca Juniors, na Bombonera, no jogo de ida da final da Copa Libertadores de 2012.

- Eu me lembro como se fosse hoje, tem foto minha no vestiário sentadinho, todo mundo pulando e eu bem quietinho, tinha acabado de chegar. Bem envergonhado, pensando comigo mesmo que sempre tinha sonhado jogar em time grande. Fiz gol em final de Libertadores. Isso marcou minha vida. Douglas e Liedson olharam para mim e falaram que eu nem sabia o que tinha feito. - revelou o atacante.