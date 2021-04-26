Romarinho, da Portuguesa, projeta reta final do Carioca: 'Confiança muito grande no nosso grupo'

A Portuguesa já se mostrou um dos melhores times do Campeonato Carioca ao se classificar à semifinal da competição. Os próximos passos para continuar escrevendo a história são passar pelo Fluminense e pelo vencedor do outro lado da chave. Mas o atacante Romarinho prega otimismo.- Por que não (ser campeão)? Temos uma confiança muito grande no nosso grupo e a comissão técnica faz parte disso. Devemos acreditar que somos capazes de conquistar esse título - afirmou o atacante, que garantiu respeito aos três adversários.