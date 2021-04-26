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Romarinho, da Portuguesa, projeta reta final do Carioca: 'Confiança muito grande no nosso grupo'

Atacante da equipe da Ilha do Governador tem três gols no Estadual, incluindo dois contra Flamengo e Fluminense. Tricolor é o adversário na semifinal do Estadual...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:02
Crédito: Marcos Faria
A Portuguesa já se mostrou um dos melhores times do Campeonato Carioca ao se classificar à semifinal da competição. Os próximos passos para continuar escrevendo a história são passar pelo Fluminense e pelo vencedor do outro lado da chave. Mas o atacante Romarinho prega otimismo.- Por que não (ser campeão)? Temos uma confiança muito grande no nosso grupo e a comissão técnica faz parte disso. Devemos acreditar que somos capazes de conquistar esse título - afirmou o atacante, que garantiu respeito aos três adversários.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
- Ao mesmo tempo em que tem o Flamengo e Fluminense, não podemos nos esquecer do Volta Redonda, que vem fazendo um belíssimo campeonato - analisou Romarinho.
O titular da equipe insular tem nove jogos na competição e marcou três gols. Contra o Fluminense, no início, e nos dois últimos jogos: diante do Flamengo e do Boavista.

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