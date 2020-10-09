Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rollo revela 'horas de desespero' por acerto com o Hamburgo e focará em novos acordos para impedir punições
futebol

Rollo revela 'horas de desespero' por acerto com o Hamburgo e focará em novos acordos para impedir punições

Segundo presidente santista, acordo com Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL) deverão ser articulados conjuntamente para evitar sanções a partir do dia 13 de outubro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 15:17

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 15:17

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Depois de consumar o acordo com o Hamburgo (ALE) referente uma dívida que corria desde 2017, pelo não pagamento pela contratação do zagueiro Cléber Reis, o presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, mudará o foco para novos acertos, dessa vez com Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL). ]
O mandatário santista revelou que foram 'horas de desespero' até a finalizar a negociação com os alemães, que se não tivesse sucesso poderia culminar na perda de pontos do Santos a partir do dia 13 de outubro.
- Temos que ser prudentes. Primeiro foco era o Hamburgo, teve horas de desespero. Íamos perder pontos - disse Rollo em entrevista coletiva virtual concedida nesta sexta-feira (09). Ainda que no momento esteja sem punições, Orlando Rollo sabe que possui dívidas com Huachipato e Nacional, que já poderão estourar na abertura da próxima janela de transferências, que se inicia em quatro dias. De acordo com o líder santista, a negociação com chilenos e colombianos precisará ser feita em conjunto e serão intensificadas a partir da próxima semana.
- Agora, a partir da semana que vem, focos são Huachipato e Atlético Nacional. Essas duas negociações serão em conjunto pois penalidades serão conjuntas a partir do dia 13 - pontuou o Cartola.
Com o Huachipato (CHI), o débito atual é de 3,4 milhões de dólares, referente ao não pagamento pela contratação do atacante Soteldo, no início de 2019. Já com o Atlético, a pendência é da mesma época, mas gira em torno da aquisição do zagueiro Felipe Aguilar, que foi vendido em março ao Athletico-PR por R$ 10 milhões, envolvendo 50% dos seus direitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados