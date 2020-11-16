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Rollo prevê salários do Santos pagos até o final do mês: 'Tenho diálogo'

Presidente do Peixe conta que conseguiu pagar 70% do salário do elenco em outubro e deu previsão com nova data para quitar o valor total: até o fim do mês de novembro...

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 22:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 nov 2020 às 22:27
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O presidente Orlando Rollo prevê os salários do elenco do Santos pagos até o final de novembro. Após conseguir pagar 70% da quantia referente ao mês de outubro, o vencimento aconteceu no quinto dia útil deste mês, mas o pagamento não ocorreu.
O dirigente explicou sua estratégia para quitar o valor total: por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa.
- Esse é o grande problema. Não dá para fazer pagamento parcial de maneira sumária. Os atletas ficam com a razão de reclamar. Apesar do futebol na Série A pagar bem, atletas têm compromissos e sustentam famílias. Presidente afastado pagou 30% durante a paralisação e isso deixou desgaste. Pagamos outubro integralmente buscando valores na CBF e FPF. Cotas travadas. Presidentes Caboclo e Reinaldo auxiliares. Neste mês pagamos 70% e demos previsão de pagamento. Tenho diálogo, dei minha cara à tapa. Mostrei as contas - disse- Até o final do mês estará resolvido, talvez até nessa semana. Faltam 30%. Buscamos valores travados no mecanismo de solidariedade da Fifa, o chamado crédito podre. Vendemos para um banco e conseguimos pagar parcelas atrasadas. São valores de formação. Clube que revela tem percentual e Santos não cobrava, só na primeira transferência. Mas de clube para clube o formador ainda tem direito. Ninguém cobrava e fomos atrás - completa.

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