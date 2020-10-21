Rollo explica negócio com o Huachipato por Soteldo: 'Quero ele no Santos'

- Eu não quero que o Soteldo saia. Orlando Rollo torcedor quer o Soteldo no clube, jogando pelo Santos. O Orlando Rollo gestor precisa trazer dividendos para a gente pagar as dívidas, a gente precisa negociar de alguma forma. Nós procuramos o Huachipato e hoje apresentamos formalmente ao Conselho Deliberativo uma segunda proposta para que a gente consiga manter o Soteldo. Aí a boa notícia: a gente precisa manter ele no Santos aprovando essa proposta alternativa que a gente trouxe. Eu prefiro essa do que vender o atleta para o Al-Hilal – falou.A proposta de compra de Soteldo pelo Huachipato foi encaminhada na noite da última terça-feira. O negócio foi conduzido por Rollo, o superintendente de esportes Felipe Ximenez e Walter Shalka, que pertence ao “Movimento dos Santistas”. No acordo, Soteldo voltaria a ser integralmente do clube chileno, sendo cedido ao Peixe por empréstimo, a princípio até o fim da temporada. Além disso, o Santos seguiria tendo 10% de participação em uma futura venda do jogador. Rollo ainda falou sobre outras vantagens dessa negociação:- Essa proposta traz inúmeras vantagens: se a gente conseguir aprovar hoje e o atleta aceitar, e já estamos conversando com o empresário, conseguimos manter o Soteldo mais alguns meses no Santos. Conseguimos, ainda, resolver uma dívida antiga sem tirar um centavo do bolso. Se a gente aceitar essa proposta, o clube cancela o processo na Fifa contra o Santos. A gente tira da frente um risco de, quem sabe, fazer frente a uma condenação de 7,2 milhões de dólares relativo a um segundo processo, caso o Santos aceitasse a proposta da Arábia (Al-Hilal) e não repassasse imediatamente o valor de 50% para o Huachipato. O principal: a gente mantém o jogador no clube até o prazo que o Huachipato negocie o atleta.