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futebol

Rollo define novos gestores do Santos e cria 'Comitê de Transição'

Vice-presidente assumirá a função após afastamento de José Carlos Peres. Mario Badures será o braço direito do "novo mandatário"...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 17:50
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo anunciou o Comitê Gestor, que o auxiliará a tomar as decisões no clube. Farão parte do grupo: Alexandre Santos e Silva, Caio França, Edaurdo Filetti, Luiz Fernando Cardoso, Mario Badures, Paulo Alves Correa Júnior e Raphael Vitta.
O papel de vice-presidente não será exercido oficialmente, mas Orlando disse que Badures será o seu “braço direito” no processo.
– Estatutariamente, o cargo de vice-presidente ele fica vago. Eu estou assumindo a presidência. Como eu tenho afinidade com Mário Badures, eu pedi para que ele fazer esse trabalho, exercer esse papel, porque vai estar cotidianamente no Santos FC. Todos tem a sua importância, mas esse papel de vice eu pedi para o Dr. Mario Badures – disse Rollo em entrevista coletiva virtual concedida nesta terça-feira (29). Estatutariamente, toda decisão relacionada ao futebol precisa da aprovação da maioria dos gestores. Todos os anteriores, que estavam com Peres, foram afastados do cargo junto ao ex-mandatário santista.
Além dos Comitê, a gestão encabeçada por Rollo, por até três meses, quando a administração eleita para assumir o próximo triênio assumirá o mandato, será organizado um grupo de transição., onde cada candidato ao máximo cargo do Alvinegro Praiano indicará um nome de confiança já para trabalhar o mandato. Esse grupo será encabeçado pela Drª. Mariza Brígido Mendes.

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