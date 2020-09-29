Rollo define novos gestores do Santos e cria 'Comitê de Transição'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo anunciou o Comitê Gestor, que o auxiliará a tomar as decisões no clube. Farão parte do grupo: Alexandre Santos e Silva, Caio França, Edaurdo Filetti, Luiz Fernando Cardoso, Mario Badures, Paulo Alves Correa Júnior e Raphael Vitta.

O papel de vice-presidente não será exercido oficialmente, mas Orlando disse que Badures será o seu “braço direito” no processo.

– Estatutariamente, o cargo de vice-presidente ele fica vago. Eu estou assumindo a presidência. Como eu tenho afinidade com Mário Badures, eu pedi para que ele fazer esse trabalho, exercer esse papel, porque vai estar cotidianamente no Santos FC. Todos tem a sua importância, mas esse papel de vice eu pedi para o Dr. Mario Badures – disse Rollo em entrevista coletiva virtual concedida nesta terça-feira (29). Estatutariamente, toda decisão relacionada ao futebol precisa da aprovação da maioria dos gestores. Todos os anteriores, que estavam com Peres, foram afastados do cargo junto ao ex-mandatário santista.