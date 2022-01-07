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Rolê aleatório! Adversário do Corinthians na Copinha tem ataque formado por 'Pelé e Caio Ribeiro'

River do Piauí tem como opções ofensivas para encarar o Timão xarás do Atleta do Século e do ex-atacante e hoje comentarista...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 08:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 08:00

Você já imaginou ver uma dupla de ataque formada por Pelé e Caio Ribeiro? E o melhor, jogando pelo River do Piauí. É esse 'rolê alatrório' que o adversário do Corinthians pela segunda rodada do grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior promove. É claro que o Atleta do Século, atualmente com 81 anos, e Caio, que passou por clubes como São Paulo, Santos, Flamengo, Botafogo, Napoli-ITA, entre outros, durante as décadas de 90 e anos 2000, mas que desde 2005 está aposentado dos gramados, não jogarão juntos pela equipe piauiense. Mas como a Copinha tem como uma das suas peculiaridades os nomes e apelidos de alguns atletas, o River do Piauí promove a dupla do ataque que mistura o Rei do Futebol e o hoje comentarista do Grupo Globo.
Pelé, na verdade, é Pelézinho. O nome de batismo do garoto é Kevanylson Wesley da Silva, e ele tem 20 anos. O meia-atacante está de volta ao Galo após ser emprestado, entre outubro e novembro, ao Campo Grande, do Ceará, para disputar a terceira divisão do Campeonato Cearense da 3ª Divisão.
Cria das escolas de futebol de Teresina, Pelézinho passou pelo sub-15 e sub-17 do River, em 2020 disputou o Campeonato Piauiense pelo Timon, mas retornou ao RAC em 2021, onde disputou tanto o Estadual entre os profissionais, quanto pelo sub-20.
Já Caio Ribeiro tem no seu nome meramente uma coincidência em relação ao ex-atacante. O 'genérico' é Caio Ribeiro de Aguiar, enquanto o mais famoso se chama Caio Ribeiro Decoussau. Para aumentar as obras do acaso, os dois atuam na mesma posição, sendo centroavantes.
Carioca, o Caio do River tem uma história de superação, já que um acidente em campo quase o custou a vida, quando ele tinha apenas 15 anos e treinava com elenco de base do Tigres do Brasil, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Em uma dividida com o goleiro da equipe carioca, com quem treinava, o atacante, hoje com 20 anos de idade, abriu uma fissura no estômago, precisou passar por cirurgia e viu a vida por um fio.
De volta aos gramados tempos depois, Caio Ribeiro também passou pelo Macaé, antes de chegar ao River, em 2021, se sagrando vice-campeão piauiense sub-20 e integrando o elenco principal na disputa da pré-Copa do Nordeste na última temporada, tendo marcado, inclusive, um dos gols na goleada por 5 a 0 do Galo sobre o Lagarto, do Sergipe, na primeira fase preliminar da competição regional.
Tanto Pelézinho, quanto Caio Ribeiro foram titulares do River do Piauí na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na última terça-feira (4), em um empate por 1 a 1 contra o São José, equipe sede do grupo 15. Caio atuou durante os 90 minutos, enquanto Pelé foi substituído aos 24 minutos do segundo tempo.
O Galo até saiu na frente contra os mandantes, com um gol marcado por Maranhão, mas deixou escapar o triunfo sofrendo o empate aos 39 minutos da etapa final.
A tendência é que o técnico Nildo Araújo não faça grandes mudanças para o time que empatou com o São José para o que vai enfrentar o Corinthians nesta sexta-feira (7), o que nos dará a oportunidade e o privilégio de ver Pelé e Caio Ribeiro jogando juntos, ainda que sejam homônimos aos 'originais'.
O duelo entre o River e Timão acontecerá às 21h45, no estádio Martins Periera, em São José dos Campos.
Crédito: DesemelhançaentrecomoCaiocomentarista,oatletadoRivertemapenasonome(Foto:JacksonNunes/RiverAC

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