Rogério Ceni usa peça da ex-fornecedora de material esportivo do São Paulo em jogo contra o Juventude

Durante o empate do São Paulo na partida contra o Juventude, por 2 a 2, Rogério Ceni usou uma calça da Under Armour, antiga fornecedora de material esportivo do Tricolor paulista. Atualmente, a equipe é patrocinada pela Adidas. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o JuventudeMesmo com a calça da antiga fornecedora com o símbolo do clube, o casaco e a camisa usadas pelo treinador eram da Adidas. A calça usada, em questão, é igual a que Ceni vestia em 2017, na sua primeira passagem pela equipe. Questionado antes da sua coletiva de imprensa, afirmou que era a que cabia em seu corpo.TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosO São Paulo empatou com o Juventude, em Caxias do Sul, por 2 a 2. A partida foi válida pela terceira fase na Copa do Brasil.