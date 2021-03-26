Rogério Ceni usa Mateus Lima em treino do time titular do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Os atacantes Gabriel Barbosa e Rodrigo Muniz estão relacionados para o jogo contra o Boavista, neste sábado, e Pedro está lesionado. Desta forma, Mateus Lima, de 16 anos, participou da atividade do grupo principal, formando o ataque, em determinado momento do trabalho, com Bruno Henrique. O técnico Rogério Ceni realiza os últimos treinos da pré-temporada antes da equipe, com as estrelas do elenco, passar a atuar no Campeonato Carioca.

O duelo com o Boavista será o último da equipe Sub-20, sob o comando de Maurício Souza e com reforços pontuais, no Estadual. Nesta manhã de sexta, ambos grupos trabalharam no Ninho do Urubu. Além de Mateus Lima, quem participou da atividade, sem qualquer limitaççao, foi o goleiro Diego Alves.Neste período, Rogério Ceni tem trabalhado com Willian Arão e Gustavo Henrique formando a defesa, o que mostra que o técnico pode utilizar o volante de zagueiro mais uma vez, como aconteceu no início da temporada.

Levando em consideração os atletas que estão à disposição de Maurício Souza - como Bruno Viana, Vitinho e, agora, Gabigol -, uma formação treinada teve, na linha, os seguintes nomes: Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Matheus Lima.