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Rogério Ceni usa Mateus Lima em treino do time titular do Flamengo

Com Rodrigo Muniz e Gabigol à disposição de Maurício Souza para a partida deste sábado, pelo Carioca, e Pedro lesionado, treinador utilizou o jovem centroavante na atividade...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 14:45
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Os atacantes Gabriel Barbosa e Rodrigo Muniz estão relacionados para o jogo contra o Boavista, neste sábado, e Pedro está lesionado. Desta forma, Mateus Lima, de 16 anos, participou da atividade do grupo principal, formando o ataque, em determinado momento do trabalho, com Bruno Henrique. O técnico Rogério Ceni realiza os últimos treinos da pré-temporada antes da equipe, com as estrelas do elenco, passar a atuar no Campeonato Carioca.
O duelo com o Boavista será o último da equipe Sub-20, sob o comando de Maurício Souza e com reforços pontuais, no Estadual. Nesta manhã de sexta, ambos grupos trabalharam no Ninho do Urubu. Além de Mateus Lima, quem participou da atividade, sem qualquer limitaççao, foi o goleiro Diego Alves.Neste período, Rogério Ceni tem trabalhado com Willian Arão e Gustavo Henrique formando a defesa, o que mostra que o técnico pode utilizar o volante de zagueiro mais uma vez, como aconteceu no início da temporada.
Levando em consideração os atletas que estão à disposição de Maurício Souza - como Bruno Viana, Vitinho e, agora, Gabigol -, uma formação treinada teve, na linha, os seguintes nomes: Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Matheus Lima.
Além de Gabi e Bruno Viana, o zagueiro Rodrigo Caio, em recuperação de lesão muscular, é outro atleta cotado para assumir a titularidade da equipe ao longo da temporada. A primeira partida do grupo principal será contra o Bangu, no dia 31, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, em local ainda indefinido.

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