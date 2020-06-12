Rogério Ceni revela atrito com ex-dirigente do Cruzeiro e que não caíria para a Série B se ficasse no clube

O treinador do Fortaleza afirmou que não seria rebaixado com a Raposa para a segunda divisão se o deixassem implantar seu sistema de trabalho no clube mineiro. Rogério disse também que teve dificuldades com uma pessoal em especial da direção do Cruzeiro, o que aumentou o desafio de seguir na equipe celeste. Ceni também disse que esse mesmo diretor pode ter influenciado de forma negativa na relação com alguns jogadores, que ainda nutrem mágoa com ele. -Minha parcela de colaboração para o Cruzeiro estar na Série B é o meu trabalho no Fortaleza, que tomou uma vaga entre os 16 primeiros. O Cruzeiro é ótimo para trabalhar, pela estrutura, CT, funcionários educadíssimos em todos os setores. Tem tudo de bom, e tem muito menino bom. Entre os mais experientes, o Henrique, que tem 34 anos, e é um exemplo de profissional, hoje está no Fluminense. O Rafael, que está no Atlético Mineiro. Não tenho nada a reclamar dos jogadores. É a vida. Fui atleta vivi isso tudo e não tenho o que reclamar- disse em entrevista ao UOL, para em seguida falar da figura que gerou incômodo no seu trabalho.

-Mas havia uma figura da diretoria que era o elo, que travava tudo, tinha muita amizade com os jogadores levava para um lado e para outro. Mas com todas as dificuldades e com os meninos da base, podendo fazer as alterações, tenho a convicção de que o time não iria para a Série B- contou Ceni.E MAIS:Cruzeiro cria comissão para monitorar contratos da baseMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19Em live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas RomeroCruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clubeCruzeiro realiza novos testes para a detecção da Covid-19O treinador explicou mais uma vez que o complicador no trabalho com o time foi a forma de jogo que desejava implantar, mais dinâmica, o que seria mais difícil por ter um grupo mais velho e menos móvel. -Eu não gosto de falar sobre os atletas, não costumo fazer isso. Vitórias e derrotas são parte do processo. Outro dia vi que alguns reclamaram que eu teria dito que determinados jogadores eram mais velhos. Eu trabalho com mais de 50% do elenco do Fortaleza acima dos 30 anos. A idade não é uma coisa que me faça escolher o jogador, ou não, mas sim o condicionamento físico e a capacidade técnica-disse o ex-goleiro, que também falou do seu sistema de jogo. -No Cruzeiro, tentei dar velocidade ao time, eu tinha o David, o Pedro Rocha e um jogador que não é tão velocista, mas taticamente era importante, o Marquinhos Gabriel. O que falei foi que não conseguiria colocá-los, todos juntos, em campo ao mesmo tempo, pois teria que fazer uma rodagem. Se eu coloco o Thiago Neves com o Fred e o Robinho, para meu estilo de jogo, mais agressivo e físico, não conseguiria fazer isso. Acho que eles ficaram um pouco magoados, mas faz parte da vida", definiu o ex-goleiro. Ceni foi contratado pelo clube mineiro em agosto de 2019 e ficou menos de dois meses, comandando o time em oito jogos, conseguindo apenas duas vitórias na sua passagem. E MAIS:Gestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Ex-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do CruzeiroDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiroSTJD mantém perda de três mandos de campo do Cruzeiro pelos incidentes no jogo contra o PalmeirasSaulo Fróes vê 'gás novo' em Sérgio Rodrigues e diz que Adilson Batista não era da'primeira prateleira' E MAIS: