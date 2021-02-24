Rogério Ceni perto de repetir feito histórico alcançado pela última vez em 2009, por Andrade no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Não bastasse a possibilidade histórica de comandar o Flamengo na conquista do bi consecutivo e octa título nacional na quinta-feira, "os deuses do futebol" prepararam um cenário ainda mais especial para Rogério Ceni. Além do rival na rodada decisiva ser o São Paulo no Morumbi, palco onde é idolatrado, uma vitória fará o treinador repetir o feito de Andrade, em 2009 pelo Rubro-Negro, último nome a entrar na galeria de campeões brasileiros como atleta e técnico.

Foi pelo São Paulo que o goleiro Rogério Ceni conquistou três Campeonatos Brasileiros seguidos, em 2006, 2007 e 2008. Na ocasião, o camisa 1 tricolor ainda foi eleito o melhor jogador nas duas primeiras conquistas. Agora, o treinador Ceni pode sagrar-se campeão no estádio o qual conhece tão bem.> Confira a classificação completa e simule a rodada final do Brasileirão!Na história do Brasileirão, apenas oito atletas conseguiram o feito de vencer o título nacional como jogador e também como treinador. O primeiro foi Ênio de Andrade, campeão pelo Palmeiras, em 1960, e depois no comando do Internacional, em 1979, pelo Grêmio, em 1981, e pelo Coritiba, em 1985.

O último foi Andrade, ídolo da Nação e que fez parte do histórico Flamengo campeão brasileiro de 1980, 1982 e 1983 além de ter conquistado o título de 1989 jogando pelo Vasco. Já como treinador, em 2009, assumiu o time da Gávea e comandou Léo Moura, Juan, Petkovic, Adriano & Cia rumo ao Hexa.

A galeria ainda conta com outros ídolos rubro-negros. Como volante, Paulo César Carpegiani foi bicampeão pelo Internacional, em 1975 e 76, e campeão pelo Flamengo em 1980. Dois anos depois em 1982, como treinador, voltou a conquistar o título pelo clube carioca. No ano seguinte coube a Carlos Alberto Torres comandar o time da Gávea na conquista do Brasileirão de 1983. Em 1965 e 1968, o eterno Capita havia participado dos títulos nacionais do Santos.

Foi também pelo Peixe que Pepe conquistou seis títulos como jogador (1961, 61, 62, 63, 64, 65 e 68) e depois, no comando do São Paulo, sagrou-se campeão em 1986). Há outro ídolo do Tricolor Paulista nesta lista: Muricy Ramalho, que dirigiu o time do Morumbi nas conquistas de 2006, 2007 e 2008. Como meio-campista, Muricy já havia vencido o Campeonato Brasileiro pelo clube em 1977.

Em 2010, no comando do Fluminense, Muricy voltou a conquistar o Brasileirão.

Já o zagueiro Joel Santana fez história pelo Vasco. Campeão como zagueiro em 1974 e, já como "Papai Joel", conquistou o título pelo Cruz-Maltino em 2000.