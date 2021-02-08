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Rogério Ceni lamenta chances perdidas pelo Flamengo e justifica demora para fazer substituições

Treinador destaca intensidade da equipe e não joga a toalha pelo título do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 23:36

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 23:36

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo empatou com o RB Bragantino neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Rubro-Negro não conseguiu ultrapassar o Inter na tabela e deixa de depender apenas de si para chegar ao título. Após a partida, Rogério Ceni destacou as chances criadas pela equipe e lamentou a oportunidade desperdiçada.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão- Foi o jogo que menos oscilamos do primeiro para o segundo tempo. Depois que levamos o gol, ficamos um pouco abalados, mas depois retomamos, criamos chances. Aí é o imponderável. Enfrentamos um time que propõe e criamos as chances. Um bom jogo que fizemos e não conseguimos a liderança.
O treinador também comentou sobre a intensidade da equipe no terceiro jogo na semana. Antes de enfrentar o Massa Bruta, o Flamengo havia vencido o Sport, na segunda-feira, e o Vasco, na quinta-feira. Rogério, inclusive, justificou a demora para fazer substituições com a boa intensidade do time titular.
- Fico feliz porque era uma série consecutiva e fiquei abismado. Eu não mexi no time justamente para manter o controle do jogo. Todo mundo muito motivado e ligado no jogo. Esse time não desiste do título. Se jogar dessa maneira os três próximos jogos, tem condições de vencê-los. O campeonato não acaba hoje. É claro que a gente fica chateado e triste, poderia sair daqui já na liderança e pressionando o Inter. Tem muito jogo pela frente.
+ ATUAÇÕES: Gabigol marca, mas Isla falha e leva pior nota em empate do Fla
O Flamengo está agora um ponto atrás do Internacional, que tem um jogo a menos. O Colorado enfrenta o Sport no Beira-Rio na próxima quarta-feira. O Rubro-Negro, por sua vez, volta a campo no próximo domingo, no Maracanã, diante do Corinthians.

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