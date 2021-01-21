Rogério Ceni improvisa Arão na zaga para enfrentar o Palmeiras; veja a escalação

O Flamengo divulgou a escalação a cerca de uma hora antes de a bola rolar para o jogo contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha e a iniciar às 19h. A novidade é a escalação de Willian Arão como zagueiro, improvisado, enquanto Gustavo Henrique retorna ao banco de reservas.No meio, Diego Ribas é quem fará a função de volante ao lado de Gerson, de volta à equipe após cumprir suspensão na última rodada (vitória contra o Goiás). Será a segunda partida consecutiva em que o camisa 10 iniciará entre os 11 - e como capitão.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Em quarto lugar na tabela e em busca da liderança, o Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Acompanhe o jogo em Tempo Real.