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Rogério Ceni entra para lista seleta e festeja título pelo Flamengo: 'Rio de Janeiro vai amanhecer mais alegre'

Campeão como jogador e agora como treinador, Ceni celebrou a conquista no gramado do Morumbi, palco onde se tornou ídolo do São Paulo...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:33

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:33
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com apenas três meses de clube, Rogério Ceni entrou para a história do Flamengo. Nesta quinta-feira, o treinador conquistou o título do Brasileirão com o Rubro-Negro, apesar da derrota para o São Paulo no Morumbi. Durante a celebração no gramado, ele concedeu entrevista e não escondeu a felicidade.
+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!- Vi hoje que o jogo passou num telão na Rocinha, é isso que eu falei sobre inserção social. Tenho certeza que o Rio de Janeiro amanhã vai amanhecer mais alegre.
Com o título, Rogério Ceni se tornou o oitavo a conquistar o Brasileirão como jogador e técnico. Antes dele, Paulo César Carpegiani, Carlos Alberto Torres, Pepe, Joel Santana, Emerson Leão, Muricy Ramalho e Andrade já haviam atingido esse feito.

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