Rogério Ceni entra para lista seleta e festeja título pelo Flamengo: 'Rio de Janeiro vai amanhecer mais alegre'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com apenas três meses de clube, Rogério Ceni entrou para a história do Flamengo. Nesta quinta-feira, o treinador conquistou o título do Brasileirão com o Rubro-Negro, apesar da derrota para o São Paulo no Morumbi. Durante a celebração no gramado, ele concedeu entrevista e não escondeu a felicidade.

+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!- Vi hoje que o jogo passou num telão na Rocinha, é isso que eu falei sobre inserção social. Tenho certeza que o Rio de Janeiro amanhã vai amanhecer mais alegre.