Rogério Ceni critica sequência de jogos do São Paulo e calendário: 'Ingrato'

Após a derrota do São Paulo por 3 a 1 contra o Flamengo, no Maracanã, Rogério Ceni comentou sobre a sequência de jogos fora de casa do Tricolor e comentou que os adversários da primeira fase do Campeonato Brasileiro foram "ingratos". GALERIA> ATUAÇÕES: São Paulo é dominado pelo Flamengo e apenas Calleri se salvaO São Paulo irá enfrentar mais três partidas fora de casa, contra o Juventude, o Red Bull Bragantino e o Jorge Wilstermann. Todas elas com uma diferença pequena de dias. O treinador, por sua vez, voltou novamente a falar sobre seu rodízio de jogadores e sobre poupar atletas em determinados jogos. Além disso, destacou que a parte mais complicada para ele é a sequência "ingrata" de adversários complicados na primeira fase do Brasileirão 2022. TABELA> Veja tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos– Eu acho que nós já estávamos preparados, o rodízio foi muito em função de que de três em três dias ia ter jogo. O que foi ingrato foram os adversários que pegamos nas primeiras rodadas (do Brasileiro). Dos cinco primeiros jogos, três fora de casa contra Flamengo, Bragantino e Fortaleza. Jogos difíceis, viagens longas na Sul-Americana e por isso não vamos mudar o pensamento - opinou.A próxima disputa do São Paulo valerá pela terceira fase na Copa do Brasil, contra o Juventude. Também fora de casa, o jogo será disputado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ainda durante a coletiva deste último domingo (17), Ceni afirmou reconhecer a importância da partida e da competição, que garante uma premiação alta para o clube.