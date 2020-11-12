Rogério Ceni avalia estreia pelo Flamengo: 'Produzimos muito bem'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Não foi o placar que Rogério Ceni desejava, mas o novo técnico do Flamengo, apresentado na última terça-feira e que comandou o time pela primeira vez nesta noite, ficou satisfeito com a postura da equipe na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Maracanã. Para o treinador, o resultado não faz justiça ao futebol apresentado por sua equipe, que finalizou oito vezes a mais que o rival (12 a 4).

O técnico ainda mostrou confiança na recuperação do Flamengo dentro do confronto pela vaga na semifinal da Copa. A decisão, no Morumbi, será na próxima quarta.

- Não mostra a realidade que foi o jogo, especialmente no primeiro tempo. Tivemos oito chances de gols, e o São Paulo não finalizou. Faltou um mínimo detalhe, um passe um pouquinho melhor, uma condição melhor. Produzimos muito bem, os jogadores estão motivados e é um grupo bom de se trabalhar - afirmou Rogério Ceni, em entrevista no Maracanã, antes de completar:

- O jogo ainda não acabou. São mais 90 minutos, é um gol de diferença e o Flamengo é o Flamengo. Em qualquer lugar. No Maracanã ou fora. Uma pena ter alguns lesionados e outros na Seleção. Vamos tentar montar o time para sábado e fazer uma análise, junto com a direção para saber o time de quarta.O resultado no Maracanã ficou marcado pela falha de Hugo Souza, que tentou driblar Brenner e acabou desarmado pelo atacante, que marcou o seu segundo gol na partida, aos 42 minutos da etapa final, e garantiu a vitória do Tricolor. O técnico do Flamengo comentou a situação e reforçou a confiança no camisa 45.

- É um baita goleiro. O futuro dele é excepcional dentro do Flamengo. É um jovem que vai passar por experiências difíceis e por grandes tardes, como contra o Palmeiras. Acontece, é do futebol. Poderia ter simplificado a jogada, mas é um risco que ele correu. Acontecerão outras vezes, infelizmente, mas temos que colocar na balança tudo de positivo que já fez. Vai continuar com crédito e isso servirá como experiência. Menino nota 10 e seguirá trabalhando.Confira outras respostas de Rogério Ceni, técnico do Flamengo:

Mudanças na equipe e características que gostou na atuação

A postura do time. Fico feliz, postura bem diferente. Tentamos fazer a aproximação entre Gabriel e Bruno Henrique, com os dois atuando na frente. Eu vejo que é como eles mais gostam de jogar. Aproveitamos o Vitinho, talvez tenha sido o melhor em campo. Fez uma partida excepcional taticamente e no um contra um ofensivo. E com o Michael tentamos dar velocidade. Quatro atacantes, dois velocistas. Não tivemos o Everton, o Arrascaeta está voltando de contusão, ainda precisa de tempo e preparo físico. O Pedro (Rocha) também não havia jogado há muito tempo. Tentamos o que tínhamos de melhor. Ser ofensivo, agressivo, com dois volantes que jogam, dois abertos de velocidade e uma dupla, que na minha opinião, era a melhor que tínhamos para esse jogo.O que deve ser melhorado na sequência

A recuperação de jogadores que estão há bom tempo parado, melhorar a intensidade do time, mas só tenho elogios. Não tem como criticar pelo resultado. Temos que analisar pelo que foi construído no jogo. O Flamengo jogou bem. É frustrante sair com a derrota, da maneira que foi, mas eu fico feliz de ver a maneira como se comportaram em campo. Se fosse 2 ou 3 a 0 no primeiro tempo, estaria justo. O futebol é assim. Criamos oportunidades, lançamos muita bola, esse time é de uma característica mais de toque de bola. Fizemos uma bela partida, uma pena o resultado final.