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Rogério Ceni antecipa volta ao trabalho no CT do Flamengo e inicia planejamento para 2021

Treinador abriu mão da última semana do recesso e se reapresentou no Ninho do Urubu...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:17
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além da reapresentação do elenco que disputa o início do Carioca, a segunda-feira no Ninho do Urubu foi marcada pela presença de Rogério Ceni. Depois de dez dias de recesso, o treinador retomou os trabalhos uma semana antes do restante do time principal, que tem a reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, dia 15.O comandante do título brasileiro acompanhou de perto a atividade dos jovens na tarde desta segunda-feira. Rogério Ceni também conversou com Maurício Souza e deu força aos atletas para a sequência do Carioca. A tendência é que o técnico assuma a equipe a partir da quarta rodada, marcada para o dia 19, contra o Resende.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Após vencer as duas primeiras rodadas do Carioca, o Flamengo iniciou a preparação para o clássico contra o Fluminense, pela terceira rodada da Taça Guanabara. A partida está marcada para o próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã.

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