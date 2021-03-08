Rogério Ceni antecipa volta ao trabalho no CT do Flamengo e inicia planejamento para 2021

Além da reapresentação do elenco que disputa o início do Carioca, a segunda-feira no Ninho do Urubu foi marcada pela presença de Rogério Ceni. Depois de dez dias de recesso, o treinador retomou os trabalhos uma semana antes do restante do time principal, que tem a reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, dia 15.O comandante do título brasileiro acompanhou de perto a atividade dos jovens na tarde desta segunda-feira. Rogério Ceni também conversou com Maurício Souza e deu força aos atletas para a sequência do Carioca. A tendência é que o técnico assuma a equipe a partir da quarta rodada, marcada para o dia 19, contra o Resende.