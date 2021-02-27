Roger vê semelhanças com filosofia de Marcão no Fluminense e destaca transição da base com o Sub-23

Apresentado oficialmente neste sábado, o técnico Roger Machado exaltou o trabalho realizado por Marcão, que comandou o time na reta final do Campeonato Brasileiro. O novo comandante enxerga similaridades entre as duas filosofias e admite que isso pode ajudar no início do novo ciclo, já que haverá pouco tempo de preparação para os jogadores. O time principal se reapresenta já na terça-feira, quando inicia a preparação visando a segunda fase da Libertadores. Lembrando que o Flu pode não disputar esta partida caso o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil.

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- O maior desafio é com a quase falta de interrupção. Mesmo com pouco tempo de recesso é conseguir dar qualidade ao treinamento. Tenho certeza que pela similaridade e pela forma que a temporada acabou, com o trabalho brilhante do Marcão, encontrei coisas iguais ao que estava sendo feito e a minha filosofia. Essa é a parte positiva, encontrar um caminho construído. Vamos entender esse treinamento e incluir gradativamente coisas novas. Uma mexida abrupta na equipe pode ser prejudicial ao invés de favorecer um trabalho. Tenho certeza que o que vi em campo se aproxima do que uso como profissional - afirmou o técnico.

Roger ainda comparou os trabalhos feitos por Odair Hellmann e Marcão e ressaltou a importância de um ambiente saudável e de parceria. Ele foi a CT na última quarta-feira e esteve na arquibancada na partida contra o Fortaleza, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão.

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- Sempre busquei nos compromissos assumidos trabalhar com uma categoria que fosse o intermediário, que fosse de passagem para o profissional. Como vivo no futebol, nos últimos 20, 15 anos, jogadores cada vez mais jovens são lançados no profissional, muitos deles já amadurecidos tecnicamente e taticamente, mas emocionalmente não. Outros emocionalmente desenvolvidos, mas precisando de lapidação. Sabemos que quando são lançados, o ambiente vai pressioná-los para performance em todos os sentidos. Alguns vão conseguir performar, mas muitos podem ser perdidos nesse processo - explicou.

- Ao me deparar com essa estrutura já montada no Fluminense, sobretudo com a fórmula de estarem próximos ao profissional. Consigo estar junto. Hoje de manhã eu estava vendo o treinamento dos que vão iniciar o Carioca. O atleta precisa de continuidade e performance para se desenvolver. Se passar o ano todo o jovem no profissional só treinando, ele não vai se desenvolver no limite de suas capacidades. Vou prezar sempre por completar esse espaço que falta no futebol brasileiro. Alguns conseguem aos 16, 17 anos aguentar a pressão do profissional, mas são exceções. Não podemos medir as exceções como regras porque podemos desperdiçar talentos - completou.

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JOVENS

Trabalhar com jovens é importante. Não posso ter preconceito com a juventude nem com a experiência. Com 18 anos um corajoso me colocou para jogar e com 34 outro corajoso me manteve jogando, mesmo sendo veterano. Essa mescla é importante. A dupla é quase perfeita.

REFORÇOS