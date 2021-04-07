Roger vê 'placar compatível com a atuação' do Fluminense, exalta Kayky e destaca importância de Fred

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Não foi uma partida brilhante, mas o Fluminense aproveitou as oportunidades, especialmente no segundo tempo, para golear o Macaé por 4 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, nesta terça-feira. Após a partida, o técnico Roger Machado fez sua análise do que viu em campo e aprovou a atuação do Tricolor, que volta a entrar no G4 do Campeonato Carioca a três rodadas do fim da Taça Guanabara.

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- Salientei para os atletas ao fim do jogo que mais do que o resultado, o importante foi o que produzimos. Não só do ponto de vista ofensivo, mas por termos feito uma partida segura. Mesmo quando o adversário tinha a bola, não permitimos que eles gerassem consequência ao nosso setor defensivo. O placar foi compatível com a atuação. Foi construído em dois tempos distintos, 1 a 0 e depois o 3 a 0 com alternâncias nos tempos - disse Roger.

A vitória contou com gols dos veteranos Fred, Nenê e Paulo Henrique Ganso, mas ficou marcada pelo destaque de mais uma joia de Xerém: o atacante Kayky. Titular pela primeira vez com os profissionais, o jogador marcou também seu primeiro gol. Roger Machado elogiou o garoto de 17 anos, que entrou na vaga de Lucca, e admitiu que ele aproveitou a chance.

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- A ideia que tínhamos era proporcionar tempo a esse jogador. Jogando aberto ele tem a vitória pessoal, o 1x1 forte, é insinuante nos dribles. Mas quando está dentro dos blocos, nas linhas, consegue articular, correr com a bola em espaços congestionados e achar soluções com defesas fechadas. Ele aproveitou bem a oportunidade. Era o desejo desde o início. Falei para alguns atletas no final, especialmente ao Caio (Paulista), sobre a postura quando eu o preteri para os meninos dizendo que eu precisava ver os meninos jogando para que eles pudessem nos ajudar no decorrer do ano - elogiou.Uma das estrelas da noite foi também o atacante Fred, que marcou o segundo do Flu e chegou aos 399 gols na carreira. Além de se aproximar de uma marca histórica, o jogador também está a três gols de se igualar a Orlando Pingo de Ouro como segundo maior artilheiro do Fluminense. Roger exaltou o camisa 9 e a importância para uma temporada com jovens e a Libertadores.

- O Fred dispensa comentários, os 400 gols são um cartão de visitas. Sempre vou formatar meus times com características para alimentar o centroavante, mas não só de cruzamentos laterais. Entendo que um jogador completo como ele é tem a condição de fazer gols como esse, de infiltração, pequenas diagonais curtas, finalizar de perto do goleiro. Ele vive uma grande fase, tenho certeza que a experiência dele será importante para nos ajudar no ano inteiro e na Libertadores - afirmou o técnico.

Dentre as mudanças com Kayky e Luccas Claro no time titular, o treinador também optou por deixar alguns atletas fora da lista de relacionados. Os que chamaram a atenção foram os meias Michel Araújo e Miguel. O treinador explicou a decisão. Yuri e Samuel também voltaram a não aparecer.

- São as opções para este jogo. O Miguel ainda não teve a oportunidade de vir comigo ao banco, mas está treinando. Fez o jogo no início, quando eu ainda estava fazendo a transição, teve um problema, se recuperou e está treinando. Quando o treinador entender que o atleta deva fazer parte de um banco vou observá-lo. O Michel é a mesma questão. Outras opções no dia de hoje era importante ter perto e poder usá-las em detrimento de outras - concluiu.