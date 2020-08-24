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futebol

Roger Machado viu Bahia abaixo da média na Arena Castelão

Treinador não gostou da sua equipe, principalmente na etapa final, quando fugiu das características de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 23:52

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 23:52

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
O fim de semana termina de jeito amargo para o Bahia. Na Arena Castelão, o Tricolor reencontrou o Ceará, mas acabou superado por 2 a 0, resultado que chateou o técnico Roger Machado e jogadores.Na coletiva de imprensa, o treinador explicou que viu o seu time abaixo do esperado na etapa final, onde fugiu da característica de trabalhar a posse de bola.
‘Vi a gente bem abaixo sobretudo no primeiro tempo. O que nos faltou foi jogar, colocar bola no chão e jogar dentro da ideia que a gente tem de jogo. Por isso lancei mão de um volante com o Daniel para ter mais a bola e o controle de jogo. Foi o que aconteceu. A falta de jogo, entregar a bola para o adversário com facilidade, isso desgasta muito. Numa noite em que muitos jogadores tecnicamente não estão bem, o coletivo vai sofrer. Acredito que oito jogadores carregam três que não estão em uma noite boa, mas mais do que isso o coletivo vai sofrer’, afirmou.
Com a semana livre para treinos, Roger Machado ganha tempo para ajustar o Bahia e voltar a campo apenas no sábado, quando o Tricolor mede forças com o Palmeiras.
Após quatro partidas, o Bahia aparece na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos.

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