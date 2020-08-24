Roger Machado viu Bahia abaixo da média na Arena Castelão

O fim de semana termina de jeito amargo para o Bahia. Na Arena Castelão, o Tricolor reencontrou o Ceará, mas acabou superado por 2 a 0, resultado que chateou o técnico Roger Machado e jogadores.Na coletiva de imprensa, o treinador explicou que viu o seu time abaixo do esperado na etapa final, onde fugiu da característica de trabalhar a posse de bola.

‘Vi a gente bem abaixo sobretudo no primeiro tempo. O que nos faltou foi jogar, colocar bola no chão e jogar dentro da ideia que a gente tem de jogo. Por isso lancei mão de um volante com o Daniel para ter mais a bola e o controle de jogo. Foi o que aconteceu. A falta de jogo, entregar a bola para o adversário com facilidade, isso desgasta muito. Numa noite em que muitos jogadores tecnicamente não estão bem, o coletivo vai sofrer. Acredito que oito jogadores carregam três que não estão em uma noite boa, mas mais do que isso o coletivo vai sofrer’, afirmou.