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Roger Machado exalta elenco do Fluminense e constata após final do Carioca: 'Melhoramos com as trocas'

Técnico reconhece que Tricolor das Laranjeiras teve dois tempos distintos no 1 a 1 deste sábado, no jogo de ida, e faz mistério sobre time da próxima terça-feira: 'Tudo é possível'...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 23:54

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 23:54

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Roger Machado avaliou o desempenho do Fluminense no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na noite deste sábado, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva ao fim do confronto no Maracanã, o comandante tricolor reconheceu que a escalação inicial não rendeu como era esperado.
- A escalação inical com o Biel (Gabriel Teixeira) era para conseguir o campo que depois nós tivemos no segundo tempo. Que bom que a gente tem um banco à altura. No segundo tempo, controlamos mais a bola e conseguimos marcar o gol - disse.Em seguida, Roger falou sobre o contraste dos dois tempos do Fluminense.
- Foram dois tempos distintos. Um do Flamengo, que chegou ao seu gol e um nosso. Talvez a bola principal tenha ficado nos nossos pés - disse, referindo-se à finalização desperdiçada por Luiz Henrique quando o jogo estava 1 a 1 e, em seguida, detalhou:
- Rogério (Ceni) e eu fazemos as estratégias e pensamos nas dificuldades que íamos enfrentar. As coisas não saíram como a gente imaginava, mas com as trocas, fomos melhores - completou.
O comandante contou qual foi seu intuito de lançar a força máxima e com Gabriel Teixeira como titular.
- Entendemos que a recuperação foi bem feita, todos estavam aptos. É o preço que se paga pelo calendário. A escolha pelo Biel era para a gente tentar pelas costas da marcação, de tentar ir à frente da linha da bola - declarou.
Em relação a eventuais mudanças para o confronto com o Junior Barranquilla, na próxima terça-feira, pela Copa Libertadores, o técnico fez mistério.
- Tudo é possível. A gente alterna e vai pegando o melhor momento de cada jogador - frisou.

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