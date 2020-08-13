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futebol

Roger Machado desabafa e manda recado aos críticos após triunfo do Bahia

Treinador recebeu diversos questionamentos pós-vice na Copa do Nordeste e reagiu...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 16:35

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 16:35

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
Roger Machado respira no comando técnico do Bahia. Após o baque na Copa do Nordeste, o Tricolor vencer o estadual e conquistou um bom resultado diante do Coritiba na estreia do Campeonato Brasileiro.Aliviado, o treinador usou a coletiva pós-jogo para desabafar e mandar um recado aos críticos. No discurso, o Roger Machado deixou claro que não vai mudar o seu estilo de pensar futebol por causa de críticas.
‘Como profissional do futebol há quase 30 anos, eu procuro administrar as pressões com a maior naturalidade possível e não permitir que elas influenciem nas minhas decisões. A escalação, a forma, os nomes, a característica, eu os defino junto com a minha comissão técnica. Nenhuma pressão me motiva a mudar equipe’, disparou.
Com o clima mais ameno dentro do Bahia, a equipe volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Bragantino, em Salvador.

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