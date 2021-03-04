Roger Ibañez, ex-Fluminense, renova com a Roma até 2025

Crédito: Divulgação/Roma

Roger Ibañez renovou seu contrato com a Roma até 2025. O zagueiro ex-Fluminense assumiu a titularidade do clube italiano e comemorou seu novo vínculo.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO

- Esta extensão de contrato significa muito para mim, trabalhei muito para tentar mostrar que mereço representar este clube. Sei que preciso continuar melhorando, mas há uma coisa que sei com certeza: darei tudo o que tenho à Roma - disse o defensor.O diretor geral da Roma, Tiago Pinto, rasgou elogios ao zagueiro e acredita que Ibañez tem muito a crescer.

- O Roger é um dos vários jogadores jovens e talentosos que o clube quer para construir um legado, agora e no futuro. Desde que chegou à Roma, ele tem melhorado de forma consistente e estamos confiantes de que ainda tem muito mais espaço para crescer. Também estamos muito satisfeitos por continuar a orgulhosa tradição de jogadores brasileiros na Roma, que historicamente têm tido grande sucesso no clube.