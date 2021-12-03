Róger Guedes vê permanência de Sylvinho como fundamental para o Corinthians em 2022

O atacante Róger Guedes comentou sobre a pressão que o técnico Sylvinho vem enfrentando por parte da torcida, que pede que o treinador deixe o cargo. O comandante teve seu nome vaiado nas duas últimas escalações do Corinthians em duelos na Neo Química Arena. Para Guedes, é fundamental que Sylvinho continue no cargo em 2022 para dar sequência ao trabalho.- A gente acaba vendo que às vezes pedem a saída dele. Ele é um cara excepcional, trata todo mundo igual. Eu e outros atletas já comentamos que logo ele será um dos melhores aqui do Brasil. Ele é um cara muito bom e nos ajuda bastante, é fundamental para o ano que vem, conhece a gente, nossa forma de jogar, a parte tática, então ele vai ter uma pré-temporada pela frente para cuidar da gente e começarmos o ano de 2022 muito melhor - disse o camisa 123.