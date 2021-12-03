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Róger Guedes vê permanência de Sylvinho como fundamental para o Corinthians em 2022

Atacante elogiou o treinador alvinegro e falou sobre seu posicionamento em campo...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 20:44

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 20:44

O atacante Róger Guedes comentou sobre a pressão que o técnico Sylvinho vem enfrentando por parte da torcida, que pede que o treinador deixe o cargo. O comandante teve seu nome vaiado nas duas últimas escalações do Corinthians em duelos na Neo Química Arena. Para Guedes, é fundamental que Sylvinho continue no cargo em 2022 para dar sequência ao trabalho.- A gente acaba vendo que às vezes pedem a saída dele. Ele é um cara excepcional, trata todo mundo igual. Eu e outros atletas já comentamos que logo ele será um dos melhores aqui do Brasil. Ele é um cara muito bom e nos ajuda bastante, é fundamental para o ano que vem, conhece a gente, nossa forma de jogar, a parte tática, então ele vai ter uma pré-temporada pela frente para cuidar da gente e começarmos o ano de 2022 muito melhor - disse o camisa 123.
Em relação à posição que vem jogando no Corinthians, Róger Guedes diz que Sylvinho sabe onde ele se sente mais à vontade e rende mais, que é como um segundo atacante.- Converso bastante com o Sylvinho e ele sabe onde eu me sinto mais à vontade, os jogadores também sabem disso. Converso bastante dentro de campo com o Renato, com o Fábio, eles sabem que gosto bastante de flutuar bastante ali como um segundo atacante, que é onde me sinto mais à vontade, atrás do número nove. E como hoje venho jogando de ponta-esquerda aberto, eu costumo fechar bastante para ter a posse de bola - completou.
Crédito: MontagemLance!

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