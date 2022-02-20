Róger Guedes vê empate contra o Botafogo-SP 'de bom tamanho' para o Corinthians

Único atleta do 'quinteto fantástico' titular no duelo contra o Botafogo-SP, neste sábado (19), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, Róger Guedes classificou o empate em 1 a 1 contra o Pantera de bom tamanho para o Timão, que com o resultado deixou de engatar a quarta vitória consecutiva. - A gente foi muito bem na partida, o time não andava entrosado, não tivemos espaços. Jogo truncado e o empate foi de bom gosto - afirmou o atacante às detentoras do direito de transmissão.

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O camisa 9 ressaltou que o estado do gramado prejudicou um time de mais troca de passes, como o Timão, que trocou mais de quatro vezes mais a bola em relação ao adversário - foram 664 contra 183 dos botafoguenses, sendo que o clube alvinegro errou um passe a menos, 20 a 21, percentual de acerto de 97%.

- Sabia que seria um jogo difícil, um gramado seco que prejudica a nossa equipe, que está acostumada com a Arena, gramado molhado. Sabíamos que teríamos dificuldades. Acho de bom tamanho o empate. No segundo tempo, por causa do gol, recuamos um pouco, tivemos que ajustar isso para continuar em cima do adversário o tempo todo - pontuo Guedes.

Atuando como falso nove, Róger Guedes foi o autor da assistência corintiana para o gol de Raul Gustavo, ainda no primeiro tempo, escorando a bola para a área, após falta cobrada por Cantillo.

O passe para gol de Guedes foi o segundo dele nesta temporada, e com isso ele igualou Giuliano na participação de gols. Se o meia tem três assistências e um gol, Róger tem dois tentos anotados e dois passes diretos que resultaram em bolas na rede para o Time do Povo.