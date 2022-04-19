Róger Guedes revela suspense de Vítor Pereira nas escalações do Corinthians: 'Ele avisa no dia'

Desde a chegada de Vítor Pereira no Corinthians, o português deixou claro que a única maneira de conquistar bons resultados em todas as competições seria promover um rodízio no elenco.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros do Corinthians

Segundo Róger Guedes, o técnico lusitano esconde a escalação até dos jogadores, revelando o onze inicial apenas na preleção. O camisa 9 contou que esse foi o caso na vitória por 3 a 0 contra o Avaí, pela segunda rodada do Brasileirão, onde o atacante anotou um hat-trick.

- Não sei a escalação (para quarta-feira), não consigo contar a escalação de quando vou jogar nem pra minha esposa, no último jogo fiquei sabendo na preleção do dia que ia jogar, o Vitor avisa no dia, como não temos tempo para treinar, ele acaba fazendo um suspense, a gente acaba não gostando muito, fica sabendo só na hora do jogo - revelou em entrevista ao programa "Bem Amigos!", do Sportv.

Róger acabou sendo preservado por VP para a partida contra a Portuguesa-RJ, assim como outros setes atletas do elenco principal. O treinador optou por dar espaço e relacionar oito atletas da base do clube para o duelo na Copa do Brasil.

O camisa 9 entende ser um dos titulares do Timão, mas reconheceu que a tarefa de VP em gerir um elenco com tanta qualidade como o do alvinegro paulista possui não é tarefa fácil.

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- O Corinthians é equipe muito qualificada, hoje não dá para saber quem é titular, mas o diálogo é muito bom com ele, de todos os atletas, entendo o que quer. Às vezes um pode ficar bravo, quer estar em campo sempre para ajudar, mas tem que se colocar na pele do treinador, não é fácil, é das coisas mais difíceis gerir um elenco inteiro - afirmou.

Como foi poupado pela comissão para o duelo na Copa do Brasil, Róger Guedes deve receber minutos nos dois próximos jogos do Corinthians, que tem grande peso para as aspirações do clube no ano.

No sábado (23), às 19h, o time do Parque São Jorge enfrenta o Palmeiras pela 3ª rodada do Brasileirão, em busca de sua primeira vitória em clássicos na temporada e a manutenção da liderança na competição.

Três dias depois, o aguardado embate contra o Boca Juniors na Neo Química Arena pela Libertadores, em um grupo onde todas as equipes estão empatadas com três pontos.

- O nosso maior rival hoje é o Palmeiras, então a gente sabe a pressão que vai ser para esse jogo. E nós ganhando essa partida de sábado nos dá uma confiança muito grande para encarar o Boca na terça-feira diante do nosso torcedor - comentou o atacante.

O camisa 9 terminou a entrevista afirmando que o grande objetivo do Corinthians na temporada é a conquista da Libertadores.

- Acredito que a gente vai para ganhar todas possíveis. Sabemos que não dá para mentir, queremos ganhar a Libertadores esse ano. Toda equipe que está na Libertadores a leva como a principal competição do ano - concluiu Róger Guedes.