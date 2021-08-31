Roger Guedes faz o seu primeiro treino com bola pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Contratado pelo Corinthians na última sexta-feira (27), o atacante Roger Guedes fez o seu primeiro treinamento com o elenco na reapresentação do grupo, nesta terça-feira (31).

O jogador teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na última segunda-feira (30) e já pode estrear pelo Timão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximosSem jogar desde dezembro do ano passado, o jogador se desvinculou do Shandong Taishan, da China, na semana passada, já que desde o início do ano não conseguiu retornar ao país asiático, devido as restrições impostas para a entrada de estrangeiros, devido a pandemia do novo coronavírus. Roger havia retornado ao Brasil no fim de 2020 para passar as festas de fim de ano.

Durante os oito meses que ficou parado, Roger fez um trabalho de preparação física, psicológica e de nutrição particular, a maior parte do tempo na cidade de Criciúma, em Santa Catarina.

Após vencer o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, no último sábado (28), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco corintiano ganhou folga nos dois posteriores, tendo retornado às atividades nesta terça-feira (31).

No trabalho, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade de ronda, onde um grupo em superioridade tenta manter a posse de bola contra um em inferioridade tentando roubar, seguido de uma atividade de passes em marcação pressão em campo reduzido.