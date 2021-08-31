AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Roger Guedes faz o seu primeiro treino com bola pelo Corinthians

Sem jogar desde dezembro, atacante se condicionou fisicamente de forma particular enquanto esteve parado...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 17:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Contratado pelo Corinthians na última sexta-feira (27), o atacante Roger Guedes fez o seu primeiro treinamento com o elenco na reapresentação do grupo, nesta terça-feira (31).
O jogador teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na última segunda-feira (30) e já pode estrear pelo Timão.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximosSem jogar desde dezembro do ano passado, o jogador se desvinculou do Shandong Taishan, da China, na semana passada, já que desde o início do ano não conseguiu retornar ao país asiático, devido as restrições impostas para a entrada de estrangeiros, devido a pandemia do novo coronavírus. Roger havia retornado ao Brasil no fim de 2020 para passar as festas de fim de ano.
Durante os oito meses que ficou parado, Roger fez um trabalho de preparação física, psicológica e de nutrição particular, a maior parte do tempo na cidade de Criciúma, em Santa Catarina.
Após vencer o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, no último sábado (28), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco corintiano ganhou folga nos dois posteriores, tendo retornado às atividades nesta terça-feira (31).
No trabalho, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade de ronda, onde um grupo em superioridade tenta manter a posse de bola contra um em inferioridade tentando roubar, seguido de uma atividade de passes em marcação pressão em campo reduzido.
O próximo compromisso corintiano será no dia 7 de setembro, contra o Juventude, na Neo Química Arena, às 21h30, pela última partida do primeiro turno do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 16/07/2026
Imagem de destaque
Governo Trump anuncia novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros
Fórum de Viana
Homem é detido ao se passar por advogado durante audiência no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados