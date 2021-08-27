Roger Guedes fala pela primeira vez como jogador do Corinthians: 'Vim me juntar a esse bando de loucos'

Foram muitas semanas de expectativa pela contratação de Roger Guedes e nesta sexta-feira, finalmente, o torcedor do Corinthians foi agraciado com o anúncio desse grande reforço para o clube, que foi recebido com pompa no Parque São Jorge para assinar o contrato válido por cinco temporadas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Depois de formalizar o acerto junto aos dirigentes do Timão e de seu representante, o atacante vestiu a camisa alvinegra e já deu seu primeiro recado para a Fiel torcida, que estava ansiosa pela chegada desse dia. Ele avisou que será mais um para se juntar a esse bando de loucos.

- E aí Fiel? E o Roger Guedes, hein? Cheguei, estou aqui junto com vocês para me juntar a esse bando de loucos. Tamo junto! - declarou o atleta.