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  • Roger Guedes fala pela primeira vez como jogador do Corinthians: 'Vim me juntar a esse bando de loucos'
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Roger Guedes fala pela primeira vez como jogador do Corinthians: 'Vim me juntar a esse bando de loucos'

Atacante deu a declaração aos canais oficiais do clube depois da assinatura do contrato na tarde desta quinta-feira, no Parque São Jorge. Ele falou já vestindo o manto alvinegro...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 17:32
Foram muitas semanas de expectativa pela contratação de Roger Guedes e nesta sexta-feira, finalmente, o torcedor do Corinthians foi agraciado com o anúncio desse grande reforço para o clube, que foi recebido com pompa no Parque São Jorge para assinar o contrato válido por cinco temporadas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
Depois de formalizar o acerto junto aos dirigentes do Timão e de seu representante, o atacante vestiu a camisa alvinegra e já deu seu primeiro recado para a Fiel torcida, que estava ansiosa pela chegada desse dia. Ele avisou que será mais um para se juntar a esse bando de loucos.
- E aí Fiel? E o Roger Guedes, hein? Cheguei, estou aqui junto com vocês para me juntar a esse bando de loucos. Tamo junto! - declarou o atleta.
Depois de sete meses de negociações de seu estafe com o clube chinês, o jogador conseguiu a rescisão contratual para poder assinar com outro time, que no caso era o Alvinegro, que já tinha acordo apalavrado e esperava somente a liberação para oficializar a proposta e, em seguida, a contratação.

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