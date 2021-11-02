Róger Guedes comemora gol e vitória do Corinthians com a Arena lotada: 'A gente merecia esse resultado'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conquistou uma importante vitória sobre a Chapecoense, nesta segunda-feira, na volta do público total para a Neo Química Arena. Com gol de Róger Guedes, no último lance da partida, o Timão venceu por 1 a 0 e levou o torcedor ao delírio em Itaquera. Com o resultado, merecido segundo o atacante, a equipe subiu para a sexta posição na tabela do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Após o duelo, em entrevista na saída de campo para o programa "Bem, Amigos", do SporTV, Róger exaltou a conquista do Alvinegro nesta noite e o gol foi resultado do que o time tentou durante os mais de 90 minutos de jogo. O camisa 123 também ressaltou a subida na tabela de olho na Libertadores.

- Estou muito feliz, mais uma vez pude ajudar a equipe com o gol e é gratificante sair com a vitória dentro de casa e a casa cheia hoje. A gente merecia esse resultado, a gente pressionou do começo ao fim, com a casa cheia, quero agradecer o torcedor presente - disse, antes de completar:

- Campeonato Brasileiro é muito louco, você perde um jogo e está perto da zona e ganha e está perto do G4, então o importante é ganhar, sair com a vitória, a equipe foi muito bem hoje, seria um pecado sair com o empate em casa, goleiro Keiller fez grandes defesas, teve o mérito dele, mas graças a Deus pude fazer um gol no finalzinho.Como de costume, a torcida corintiana incentivou o time durante os 90 minutos na Neo Química Arena. Após um ano e nove meses sem poder lotar o estádio, o torcedor queria vibrar com a equipe, o que aconteceu da melhor forma possível aos 52 minutos da segunda etapa. Para Róger Guedes, trazer o público a favor dos jogadores foi um objetivo do grupo desde o início da partida.

- É tentar trazer torcida sempre para o nosso lado, casa cheia é para o lado bom e pro lado ruim, a grandeza do Corinthians é muito grande, buscar a vitória no último minuto é persistência, a minha estrela brilhou, com certeza, mas é persistência da equipe do primeiro ao último minuto.

- A gente entrou de cabeça tranquila, fizemos um excelente jogo contra o Internacional, pecado ter saído um empate, a gente entrou com o objetivo de ganhar a partida, subir na tabela e subir na tabela agora, estamos lá em cima e brigar pelo nosso objetivo, que é a Libertadores.