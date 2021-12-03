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futebol

Róger Guedes admite proposta de clube dos Emirados Árabes

Atacante quer permanecer no Corinthians para buscar títulos na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 15:35

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:35

O atacante Róger Guedes admitiu que recebeu e recusou uma proposta do Sharjah FC, dos Emirados Árabes. O valor oferecido pelo clube árabe era de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões na cotação atual). Segundo o jogador, o foco é ajudar o Corinthians nesta reta final do Campeonato Brasileiro e conquistar títulos em 2022.- Chegou a proposta, eu sentei com meu empresário, conversamos bastante, mas meu foco está no Corinthians. Domingo completo um turno inteiro jogando aqui, então, meu foco está todo aqui, quero conquistar títulos ano que vem, disputar a Libertadores - afirmou Róger Guedes.
O camisa 123 afirmou, ainda, que quer fazer história no Corinthians e sonha em chegar até a Seleção Brasileira num futuro próximo. Para isso, quer fazer história na próxima temporada.- Esta está sedo uma temporada boa individual e coletiva também. Estamos chegando na nossa missão, que é classificar direto pra Libertadores do ano que vem. Espero fazer de 30 gols para mais, sim. Vamos trabalhar para isso, mas o principal objetivo é ajudar a equipe nos campeonatos - completou o atacante.
Crédito: OatacanteRógerGuedesadmitiupropostadeclubeárabe(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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